В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческий экшен City of Brass





В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игры для пользователей. На этот раз предлагается возможность получить приключенческий экшен City of Brass в восточной стилистике «1001 ночи».

Герой в City of Brass вооружён саблей и кнутом. Чередуя их, можно цепляться и задействовать механизмы, обезвреживать ловушки и оглушать врагов, разбивать предметы и атаковать врагов. Главная задача — успеть добраться до следующего уровня, пока не упадет последняя песчинка времени. По пути нужно собирать сокровища и обыскивать сундуки, улучшать оружие и броню и находить могущественные артефакты. При этом предстоит преодолевать глубокие провалы, уворачиваться от смертоносных лезвий, уклоняться от копий, стрел и ловушек в полу и избегать резервуаров с ядовитым газом. Зато в каждую из этих ловушек можно заманить врагов. Разнообразят геймплей джинны. Обычно они настроены дружелюбно и готовы предложить различные награды в обмен на собранную добычу или даже выполнить желание.

Игровой мир City of Brass постоянно меняется и генерируется согласно определенным логическим алгоритмам. Предполагается, что это повысит интерес к повторному прохождению. Бесплатная раздача игры в магазине Epic Games Store продлится до 6 июня. Обычная цена составляет 279 грн. С обзором игры можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.