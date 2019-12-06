В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую экшн-игру Jotun: Valhalla Edition

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В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store пользователям предлагают возможность бесплатно получить игру Jotun: Valhalla Edition. Традиционно, раздача будет осуществляться на протяжении недели.

Jotun: Valhalla Edition – это рисованная вручную приключенческая экшн-игра в мире скандинавской мифологии. Игроку в лице воительницы-викинга Тору, погибшей бесславной смертью, предстоит доказать богам, что она достойна Вальхаллы. Для этого нужно будет исследовать обширные области скандинавского чистилища, чтобы найти руны и освободить йотунов – гигантских скандинавских элементалей. После этого с ними нужно сразиться и доказать богам свои умения. Версия Jotun: Valhalla Edition содержит новый режим – «Вальхалла» – с невероятными битвами против еще более яростных йотунов!

Игра доступна для бесплатного получения в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса.