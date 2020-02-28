В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую игру InnerSpace

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Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры, которая в другое время распространяется на платной основе. На этой неделе предлагается возможность бесплатно получить приключенческую индии игру InnerSpace.

InnerSpace – это игра, посвящённая полётам и исследованию окружающего мира игра. Её действие разворачивается в Потерянном Мире с его вывернутыми наизнанку планетами и отсутствием горизонтов. Игроку предстоит помочь Археологу собирать свидетельства существования древних цивилизаций, прежде чем они будут утрачены навсегда. По заявлениям разработчиков, здесь игроков ожидает масса как незначительных, так и грандиозных событий. В игре можно парить в небе и погружаться в океаны, изучая историю и открывая секреты Потерянного мира.

Игра InnerSpace доступна для бесплатной раздачи на сайте Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса. Получить игру бесплатно можно до 5 марта.