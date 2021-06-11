В Epic Games Store бесплатно раздают шутер Control
На этой неделе магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store решил порадовать своих пользователей бесплатной раздачей игры Control. Её можно получить на протяжении недели – вплоть до вечера 17 июня.
Control — это шутер от третьего лица, в котором игроку предстоит освоить паранормальные способности, модифицируемое оружие и переменчивую среду. Главная героиня в процессе поиска своего похищенного брата сталкивается с необъяснимыми ситуациями в Федеральном Бюро Контроля. Волею случая она возглавляет ведомство и постепенно пытается восстановить порядок в Бюро, попутно решая собственные проблемы.
Бесплатно получить игру Control можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Обычная цена игры составляет 639 грн. Также предлагаем ознакомиться с обзором Control в одном из предыдущих материалов.