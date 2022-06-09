В Epic Games Store бесплатно раздают симулятор акулы Maneater

Магазин Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. В этот раз свои коллекции можно пополнить игрой Maneater.

Maneater – это экшн-RPG с элементами симулятора кровожадного хищника. Игроку предстоит управлять акулой, которой необходимо эволюционировать и выживать в открытом и беспощадном мире. При этом нужно охотиться на других морских обитателей, сеять хаос среди людей, расти и развиваться. В конечном итоге акула должна отомстить рыбаку, изуродовавшему её в детстве и убившему её мать.

Бесплатная раздача игры Maneater будет проходить до 16 июня. Получить её можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры Maneater в одном из предыдущих материалов.