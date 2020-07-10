В Epic Games Store бесплатно раздают сразу 3 игры: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition и The Escapists 2





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе есть возможность пополнить свою коллекцию сразу тремя проектами: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition и The Escapists 2. Бесплатная раздача продлится до 16 июля.

Killing Floor 2 – это кооперативный шутер от первого лица в жанре survival horror. В игре шестеро человек оказываются заброшены на карту, чтобы уничтожить мутантов и босса. Они должны выдержать определённое количество волн мутантов-клонов, после которых появляется один из боссов. После окончания волны вожно закупить новое вооружение и экипировку у торговца. В игре доступны одиночны и многопользовательский режимы. Также доступен режим, в котором две команды сражаются друг против друга, одна из них защищается, вторая – нападает. Бесплатно получить игру Killing Floor 2 можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из наших предыдущих материалов.

Lifeless Planet представляет собой адвентюру-платформер с элементами интерактивной истории. Она рассказывает об астронавтах, которые отправляются к далёкой планете, но терпят крушение. Выживший персонаж находит на безжизненной планете следы заброшенного советского поселения. Исследуя планету, астронавт встретит русскую девушку по имени Аэлита, будет исследовать планету и причины вымирания людей, откроет тайны прошлого. Ранее редакция ITC.UA публиковала обзор игры Lifeless Planet, ознакомиться с ним можно по следующему адресу. Бесплатно получить игру Lifeless Planet: Premier Edition можно в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса.

The Escapists 2 – это стратегическая ролевая игра. Игроку предстоит взять на себя управление заключённым и следовать ежедневному распорядку в тюрьме. Одновременно нужно выполнять задания других заключённых и искать возможности для побега. В игре реализованы система создания предметов и расширенная боевая система. В случае поимки персонажа, он помещается в карцер, и весь прогресс теряется. В игре присутствует как локальный, так и кооперативный режимы. Два игрока могут помогать друг другу в процессе побега. Соревновательный многопользовательский турнир представляет собой противостояние четырёх игроков, и тот, кто быстрее всех сбегает из тюрьмы, побеждает. Игра The Escapists 2 доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store.