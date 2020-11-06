В Epic Games Store бесплатно раздают стратегический подземный симулятор Dungeons 3





В рамках очередной бесплатной раздачи в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store предлагается возможность получить игру Dungeons 3.

Dungeons 3 – это масштабный симулятор подземелий, включающий элементы стратегии в реальном времени. Перед игроком стоит задача создать подземелье, которое станет домом для различных существ. Для этого нужно делать раскопки, создавать комнаты, строить объекты (темницу, подземное логово и др.). Периодически подземелье нужно будет защищать от набегов незваных гостей. В данном случае предстоит играть за «плохих парней» и защищать подземелье от вторжений героев, живущих наверху и стремящихся уничтожить тёмное царство. Игрок также может отправлять своих существ в наземный мир, где можно напрямую управлять ими.

В игре Dungeons 3 доступна масштабная однопользовательская кампания из 20 миссий. Она повествует о Талии, волшебнице тёмных эльфов, стремящейся завоевать континент по приказу Повелителя подземелий. На прохождение сюжетной кампании потребуется более 20 часов. В многопользовательской игре есть возможность либо сотрудничать в кооперативном режиме, либо соревноваться друг с другом.

Игра Dungeons 3 доступна для бесплатной загрузки в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Бесплатная раздача продлится до 12 ноября.