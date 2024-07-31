В «Гладиаторе 2» Ридли Скотт обещает «наибольшую битву, которую когда-либо делал»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

В начале «Гладиатора 2» режиссер Ридли Скотт обещает самую большую в своей карьере битву, которая превзойдет батальные сцены во всех его лентах.

Ридли Скотт продемонстрировал несколько эпических боевых сцен в своих фильмах, от битвы при Кераке в «Царстве небесном» (2005) до битвы при Аустерлице в «Наполеони» (2023). Но, по словам легендарного режиссера, будущий сиквел «Гладиатора» получит самую большую.

«Мы начинаем фильм с, пожалуй, самого большого боя, который я когда-либо делал. Пожалуй, больше, чем что-либо в «Наполеоне», — сказал Скотт в недавнем интервью.

В «Гладиаторе 2» Пол Мескаль играет Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода, антагониста оригинального фильма, которого играл Хоакин Феникс. События разворачиваются спустя годы после первого «Гладиатора». Сиквел рассказывает о том, как взрослый Луций живет в североафриканском регионе Нумидия, куда его отправила мать в детстве. События возвращают Луция в Рим в качестве гладиатора, где он наживает новых врагов и воссоединяется со своей матерью.

Хотя Скотт не рассказал много о битве, он все же получил в «Гладиатор 2» «Гладиатор 2» заветную сцену, о которой мечтали годами с носорогом:

«Компьютеризация и искусственный интеллект — вы должны принять это. Я могу заставить компьютер считывать каждую молекулу и морщинку на носороге, а затем вырезать его на толстом куске пластика, абсолютно как тело носорога».

Напомним, вышел официальный украинский трейлер фильма «Гладиатор 2», а с ним объявили и дату релиза в Украине — 14 ноября.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Источник: Empire

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.