В GOG бесплатно раздают игру Metro: Last Light Redux

Магазин GOG подготовил подарок для своих пользователей к Новому году. Им предлагается возможность бесплатно получить игру Metro: Last Light Redux от украинской студии 4A Games.

Metro: Last Light Redux – это шутер от первого лица, являющийся продолжением игры Metro 2033. Версия Redux представляет собой переиздание с улучшенной и оптимизированной графикой. События игры Metro: Last Light Redux разворачиваются в 2034 году и являются продолжением одной из альтернативных концовок Metro 2033. Герою предстоит разбираться в конфликтах противоборствующих группировок выживших и дать остаткам цивилизации луч надежды. В игре есть озвучка на украинском языке.

Чтобы бесплатно получить игру Metro: Last Light Redux, нужно перейти на сайт GOG, авторизоваться в свою учётную запись, прокрутить страницу вниз до соответствующего баннера и нажать на зелёную кнопку «Yes, and claim the game». В данном случае слово Yes означает согласие на получение маркетинговых материалов от магазина.

Также предлагаем ознакомиться с обзором игры Metro: Last Light в одном из предыдущих материалов.