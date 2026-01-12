Новости Игры 12.01.2026 comment views icon

В GOG стартовала распродажа игр с открытым миром: до -95% на Disco Elysium, Mafia и другие

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В GOG стартував розпродаж ігор з відкритим світом: до -95% на Disco Elysium, Mafia та інші

В GOG параллельно с Зимней распродажей стартовала другая тематическая акция для фанатов открытого мира.

Платформа решила продать по лучшим ценам 480 товаров, включая игры, издания и дополнения. На распродажи игр с открытым миром можно найти прошлые хиты Mafia, Tomb Raider или даже Kingdom Come: Deliverance. Акция GOG продлится до 19 января. ITC.ua традиционно подготовил список игр из этой распродажи.

От более дорогих к более дешевым играм в GOG на распродаже

Напомним, в конце 2025 годаCD Projekt RED продала GOG. Новый владелец обещает сохранить DRM, офлайн-инсталляторы и полный контроль игрока над купленными играми.

Популярные новости

arrow left
arrow right
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
В Steam стартовала "Черная пятница" со скидками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM и другие
Лары Крофт много не бывает: анонсированы новая Tomb Raider Catalyst и ремейк дебютной игры 1996 года
Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году
Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"
Битва убежищ: Amazon готовит реалити-шоу на основе Fallout Shelter
IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на "старую" дату GTA 6
Команда "Идиома" выпустила украинизатор Batman: Arkham Origins и всех DLC
За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс
Клиент Steam стал полностью 64-битным
"Фанатам Witcher рекомендовано": Bandai Namco показала 30 минут Blood of Dawnwalker
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Хромбуки становятся игровыми ПК: Google и NVIDIA дарят новым покупателям Chromebook годовую подписку GeForce Now
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
Фэнтезийная RPG с колоритом Dark Messiah: появились первые 8 минут геймплея Fatekeeper
Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр
Epic Games Store бесплатно отдает космическое приключение с 94% рейтинга
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить