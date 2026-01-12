В GOG стартовала распродажа игр с открытым миром: до -95% на Disco Elysium, Mafia и другие

В GOG параллельно с Зимней распродажей стартовала другая тематическая акция для фанатов открытого мира.
Платформа решила продать по лучшим ценам 480 товаров, включая игры, издания и дополнения. На распродажи игр с открытым миром можно найти прошлые хиты Mafia, Tomb Raider или даже Kingdom Come: Deliverance. Акция GOG продлится до 19 января. ITC.ua традиционно подготовил список игр из этой распродажи.
От более дорогих к более дешевым играм в GOG на распродаже
- Metro Franchise Bundle — $8.92 (-85%)
- Mafia Trilogy — $5.99 (-80%)
- Disco Elysium — The Final Cut Bundle — $5.21 (-80%)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — $3.69 (-80%)
- Cartel Tycoon — $3.62 (-75%)
- Mafia: Definitive Edition — $2.99 (-85%)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — $2.62 (-90%)
- Trash Sailors — $2.09 (-80%)
- Cat Quest — $1.79 (-80%)
- AER — Memories of Old — $1.19 (-90%)
- else Heart.Break — $1.00 (-80%)
- Dropsy — $0.69 (-90%)
- We are the Dwarves — $0.62 (-95%)
- Breach & Clear: DEADline Rebirth — $0.47 (-90%)
Напомним, в конце 2025 годаCD Projekt RED продала GOG. Новый владелец обещает сохранить DRM, офлайн-инсталляторы и полный контроль игрока над купленными играми.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: