"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG

CD Projekt RED отпустила один из своих наименее прибыльных проектов. Компания официально продала 100% акций онлайн-магазина GOG за 90,7 млн злотых.

Платформу выкупил Михал Кицинский — сооснователь CD Projekt и один из людей, которые стояли у истоков самого GOG в 2008 году. Соглашение полностью профинансировано отдельно и не предусматривает продажи акций самой CDPR. Несмотря на внутренние изменения, сотрудничество между сервисом и студией не отменяется: они подписали отдельное соглашение о дистрибуции. Игры CD Projekt RED, включая будущие релизы, включая будущие релизы, и дальше будут выходить на GOG. Соответственно франшизы The Witcher и Cyberpunk не исчезнут с платформы.

«Для CD Projekt это означает, что наш фокус полностью на том, что делаем лучше всего: создание захватывающих историй в наших играх и развитие собственных вселенных новыми, высококачественными проектами», — пишет CD Projekt RED в X (Twitter).

Сам GOG после сделки не меняет базовых принципов. Платформа продолжит работать без DRM, с офлайн-инсталляторами и полным контролем игрока над купленными играми. Так же сохраняется и программа сохранения игр GOG Preservation Program, для которой недавно отдельно запустили платную программу поддержки Patrons.

Михал Кицинский отмечает, что видение GOG не изменилось с момента основания. Идея все та же: после покупки игра принадлежит игроку и не исчезает со временем из-за клиентов, совместимости или закрытых экосистем. По его словам, сервис в дальнейшем будет делать ставку не только на классику, но и на новые игры с ретро-духом. Несколько таких проектов он уже поддерживает лично, а их появление на платформе ожидается в 2026 году.

«GOG будет оставаться независимым в своей деятельности. Мы также стремимся предоставить сообществу более сильный голос, запланировав новые инициативы на 2026 год», — объясняет GOG в официальном обращении.

Вместе с тем данные пользователей никуда не отдадут, а GOG GALAXY остается необязательным. Также все пожертвования и взносы на программу сохранения игр останутся внутри платформы.

Напомним, что, вместе с анонсом программы поддержки Patrons, платформа признала свою минимальную прибыль. Несмотря на доход в 143 млн злотых ($39 млн) за первые девять месяцев 2025 года, чистая прибыль магазина составила лишь 910 тыс. злотых ($253 тыс.). Остальные средства пошли на значительные расходы, в частности лицензии на игры и управление интеллектуальной собственностью.

Так что теперь CD Projekt RED высвобождает время и финансы для развития новых проектов. Студия нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков, а позже переманила к себе режиссера катсцен Baldur’s Gate 3 и геймдизайнера Kingdom Come: Deliverance 2. Если верить последним заявлениям, то новая трилогия The Witcher выйдет в течение 6 лет.

