В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%

В GOG стартовала большая Зимняя распродажа, где сотни игр можно взять со скидками вплоть до -95%. Многие культовые проекты «золотой классики» продают буквально за 1-2$.

На распродаже доступны около тысячи игр вместе с дополнениями. GOG давно зарекомендовала себя как площадка для классики, которую команда платформы тщательно сохраняет и восстанавливает. Здесь не ищут хиты последних лет, а вместо этого предлагают легендарные проекты прошлых лет, которые получили вторую жизнь. Команда GOG адаптирует старые игры под современные системы: исправляет проблемы совместимости, добавляет поддержку новых операционных систем и драйверов.

ITC.ua традиционно подготовил список игр, которые можно найти на Зимней распродаже 2026. Акция завершится 21 января.

От более дорогих к более дешевым играм в GOG на распродаже

Напомним, в конце 2025 года CD Projekt RED продала GOG за за 90,7 млн злотых. Новый владелец обещает сохранить DRM, офлайн-инсталляторы и полный контроль игрока над купленными играми.