Новости Игры 07.01.2026 comment views icon

В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%

В GOG стартовала большая Зимняя распродажа, где сотни игр можно взять со скидками вплоть до -95%. Многие культовые проекты «золотой классики» продают буквально за 1-2$.

На распродаже доступны около тысячи игр вместе с дополнениями. GOG давно зарекомендовала себя как площадка для классики, которую команда платформы тщательно сохраняет и восстанавливает. Здесь не ищут хиты последних лет, а вместо этого предлагают легендарные проекты прошлых лет, которые получили вторую жизнь. Команда GOG адаптирует старые игры под современные системы: исправляет проблемы совместимости, добавляет поддержку новых операционных систем и драйверов.

ITC.ua традиционно подготовил список игр, которые можно найти на Зимней распродаже 2026. Акция завершится 21 января.

От более дорогих к более дешевым играм в GOG на распродаже

Напомним, в конце 2025 года CD Projekt RED продала GOG за за 90,7 млн злотых. Новый владелец обещает сохранить DRM, офлайн-инсталляторы и полный контроль игрока над купленными играми.

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Battlefield 6 добавили экипировку от украинского бренда M-TAC
Кратос в Болливуде: индийский блокбастер на Netflix покадрово скопировал бой из God of War
Battlefield 6 на AMD FX-9590: из 12-летнего процессора "выжали" все возможное
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Ютубер прожил неделю в Cyberpunk 2077 — в реальной жизни ел, спал и делал все остальное как NPC
Издательство Mal'opus представило украинское издание книги Play Nice об истории Blizzard
Многолетний мод Doom II стал полноценной игрой: вышел хоррор-шутер Total Chaos с рейтингом 88%
"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG
Разработчик из Украины создал мобильную RPG для изучения английского — новые слова как механика выживания
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Квентин Тарантино восстановил утраченный раздел из "Убить Билла" для Fortnite
Тодд Говард рассказал об игровом тесте The Elder Scrolls 6 и намекнул на ремастер Fallout 3
В GOG добавили S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — теперь мод можно установить в один клик
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Epic Games Store запустил систему подарков — покупай игру и отправляй другу
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр
Босс Krafton спрашивал ChatGPT, как избежать выплаты бонусов для разработчиков Subnautica 2, — отчет по судебному иску
Фаны The Witcher собрали 3 млн евро за два дня на официальную "настолку" о падении Каэр-Морена
Новая "настолка" The Witcher собрала $12 млн на Gamefound и получит нарративное приложение с озвучкой на 7 языках
Россиян за стримы S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посадить на 6 лет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить