В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%

В GOG стартовала большая Зимняя распродажа, где сотни игр можно взять со скидками вплоть до -95%. Многие культовые проекты «золотой классики» продают буквально за 1-2$.
На распродаже доступны около тысячи игр вместе с дополнениями. GOG давно зарекомендовала себя как площадка для классики, которую команда платформы тщательно сохраняет и восстанавливает. Здесь не ищут хиты последних лет, а вместо этого предлагают легендарные проекты прошлых лет, которые получили вторую жизнь. Команда GOG адаптирует старые игры под современные системы: исправляет проблемы совместимости, добавляет поддержку новых операционных систем и драйверов.
ITC.ua традиционно подготовил список игр, которые можно найти на Зимней распродаже 2026. Акция завершится 21 января.
От более дорогих к более дешевым играм в GOG на распродаже
- Warhammer 40,000: Dawn of War II — Anniversary Edition — $9.99 (-80%)
- The Evil Within 2 — $7.99 (-80%)
- BioShock Infinite Complete Edition — $6.59 (-80%)
- Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut — $2.99 (-85%)
- Gomo — $2.99 (-90%)
- Torchlight II — $2.51 (-80%)
- THIEF: Definitive Edition — $2.47 (-85%)
- Ancient Enemy — $2.37 (-75%)
- Metro 2033 Redux — $1.99 (-90%)
- Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood — $1.74 (-75%)
- BioShock 2 Remastered — $1.79 (-85%)
- Tiny and Big: Grandpa’s Leftovers — $1.59 (-80%)
- Alien Breed Trilogy — $1.29 (-90%)
- Hotline Miami — $1.25 (-80%)
-
Alan Wake — $0.84 (-91%)
- Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles — $0.69 (-90%)
- SteamWorld Dig — $0.56 (-91%)
- Torchlight — $0.55 (-80%)
Напомним, в конце 2025 года CD Projekt RED продала GOG за за 90,7 млн злотых. Новый владелец обещает сохранить DRM, офлайн-инсталляторы и полный контроль игрока над купленными играми.
