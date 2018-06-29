В истории Instagram, которые ежедневно смотрят 400 млн человек, теперь можно вставлять музыку
Социальная сеть Instagram, которая, как мы недавно узнали, за последние шесть лет подорожала более чем в 100 раз (до $100 млрд), объявила об очередном достижении и внедрении новой функции. Они связаны с «Историями», разделом соцсети, стоящего особняком.
Итак, соцсеть объявила, что истории ежедневно смотрят более 400 млн человек. То есть, почти половина всех пользователей соцсети, который сейчас уже насчитывается более 1 млрд. Для сравнения, конкурирующим сервисом Snapchat, у которого Instagram любезно позаимствовала идею с этими самими историями, ежедневно пользуются 191 млн человек. Ну и отметим, что когда соцсеть запуска рекламу в начале 2017 года, то разделом «Истории» пользовались 150 млн человек.
Что касается нововведения, отныне пользователи Instagram имеют возможность добавлять к своим историям музыку. Отметим, что первоначально об этой функциональности сообщалось месяц назад.
Добавить фоновую музыку так же легко, как прикрепить к видео стикер. Собственно, функция запускается из меню со стикерами – иконка музыки открывает библиотеку треков.
Искать треки можно по названию, настроению, жанру и самым популярным композициям.
Пользователи могут предварительно прослушать ту или иную композицию, а затем выбрать нужный фрагмент для наложения на видео. Добавить фоновую музыку можно перед началом съемки, прямо во время записи видео (специальная кнопка под иконкой записи) или уже по завершении.
В Instagram говорят, что пользователи могут выбирать и тысяч песен и обещают обновлять библиотеку каждый день.
Чтобы добавлять музыку к историям, нужна последняя версия приложения Instagram под порядковым номером 51. Кстати, пока что эта возможность доступна только в ряде стран и только на iOS, тогда как на Android она должна появиться в ближайшее время.
Источник: Instagram
- Истории появились в Instagram в 2016 году и впоследствии стали самым популярным форматом сервиса. Все начиналось с коротких роликов длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа. Позже функциональность расширили, разрешив создавать онлайн-трансляции продолжительностью до часа.
-
- Недавно Instagram запустил новый сервис потокового воспроизведения IGTV, предназначенный для вертикальных видео длительностью до часа.