С момента покупки компанией Facebook стоимость сервиса Instagram выросла более чем в 100 раз и достигла $100 млрд

По оценке Bloomberg, популярная социальная сеть Instagram сейчас стоит $100 млрд (или около того). Это весьма интересный факт, учитывая нынешнее положение дел Facebook.

Напомним, Facebook купила Instagram в 2012 году. Изначально говорилось о сумме $1 млрд, но в итоге покупка сервиса обошлась Цукербергу еще дешевле – $715 млн. Несложно подсчитать, что за время с момента покупки компанией Facebook стоимость сервиса Instagram выросла более чем в 100 раз! То есть сказать, что покупка оказалась оправданной, — это ничего не сказать.

Более того, Instagram, который недавно отрапортовал о преодолении рубежа в 1 млрд пользователей, привлекает новую аудиторию быстрее, чем Facebook. По прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, уже через пять лет пользовательская база Instagram преодолеет рубеж в 2 млрд человек. Также аналитики ожидают, что к середине 2019 года годовая выручка Instagram превысит $10 млрд и на его долю будет приходиться около 16% от всего дохода Facebook. По данным аналитиков eMarketer, в прошлом году Instagram приносил Facebook 10,6% всего дохода.

На прошлой неделе Instagram запустил новый сервис IGTV для вертикальных видео длительностью до часа, который должен стать одной из новых точек роста бизнеса.

Нынешний рост и успехи Instagram выглядят особенно контрастно на фоне стагнации Facebook. Результаты недавнего исследования аналитиков Similar Web показывают, что в июне 2018 года пользователи в США проводили в Android-приложении Instagram почти столько же времени в день, сколько в Facebook. Если точнее, разница составляет менее пяти минут.

Источник: Bloomberg и Recode