В КГГА показали новый дизайн «Карточки киевлянина» — лаконичный синий цвет, эмблема Kyiv Smart Card, но по-прежнему только от «Ощадбанка»

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Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров показал, как будет выглядеть новый дизайн «Карточки киевлянина». Теперь эта банковская карта от «Ощадбанка» выполнена в «лаконичном синем» цвете, а на лицевой стороне нанесен логотип системы Kyiv Smart Card.

Юрий Назаров отметил, что многие киевляне ошибочно полагают, что данной карточкой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так, получить ее могут все граждане Украины, проживающие или трудоустроенные в Киеве.

Помимо банковского продукта «Карточки киевлянина» может использоваться как: ключ к ряду электронных услуг благодаря идентификации владельца через BankID; проездной в транспорте (Kyiv Smart Card); средство оплаты коммунальных платежей без комиссии. С ее помощью также можно получить скидки на билеты в музеи и театры Киева, лекарства в аптеках «Фармация», продукты в киосках «Киевхлеб» и другие товары в торговых сетях столицы.

В данный момент насчитывается более 800 тыс. владельцев «Карточки киевлянина», дальнейший рост пользователей ограничивается тем, что выпускает ее единственный «Ощадбанк». АМКУ уже предупредила КГГА за отсутствие конкуренции в проекте «Карточка киевлянина», так что к числу банков, обслуживающих данный проект вскоре могут присоединится «Приватбанк», «Укргазбанк» и другие банки.

Отметим, что «Киевстар» и КГГА запустили акцию, благодаря которой припейд-абоненты оператора получают 20% кэшбек при пополнении Kyiv Smart Card с 1 января по 29 февраля 2020 года.

Напомним, что недавно в КГГА показали, как будет выглядеть электронный ученический билет, пообещав изготовить первые 35 тыс. карт до конца 2019 года.

Источник: КГГА