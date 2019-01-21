В Киеве внедрят учет поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью «Карточки киевлянина»

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Киевская городская государственная администрация сегодня провела пресс-брифинг, во время которого рассказала о внедрении регистрации поездок в наземном общественном транспорте Киева льготных категорий граждан с помощью «Карточки киевлянина». В качестве основной причины нововведения называют рациональное и более эффективное использование бюджетных средств, причем во время регистрации льготником своей поездки деньги с карточки сниматься не будут.

«С 2016 года «Карточка киевлянина» успешно себя зарекомендовала в киевском метрополитене. Она достаточно удобна и благодаря ей городские власти имеют возможность просчитать количество пассажиров льготных категорий, которые пользуются этим видом транспорта, для того чтобы осуществить компенсацию предприятию-перевозчику», — отметила начальник юридического управления Департамента транспортной инфраструктуры Татьяна Щербань.

В свою очередь первый заместитель директора Департамента социальной политики Светлана Устименко напомнила, что Киев — единственный город в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда.

На сегодняшний день в наземном общественном транспорте столицы установлено валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта. По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, сейчас в столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.

«Одним из способов оплаты проезда в рамках внедрения системы электронного билета является муниципальная карта «Карточка киевлянина». Сейчас горожане активно привлекаются к ее получению — эмитировано уже 781 000 карт, из них 680 000 — льготниками. Для регистрации проезда необходимо поднести карточку к валидатору в наземном транспорте. На экране высветится надпись «Карта действительна». Для прохода через турникет в метрополитене необходимо поднести карточку к считывающему полю на турникете и дождаться надписи «Проход разрешен», — сообщил Юрий Назаров.

Он отметил, что в случае наличия льготы, при валидации «Карточки киевлянина» средства не снимаются. Карточка исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации расходов на перевозку предприятиям-перевозчикам.

Напомним, что получить «Карточку киевлянина» льготники могут в любом отделении «Ощадбанка». Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус льготника. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.

Источник: КГГА