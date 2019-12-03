В КГГА показали, как будет выглядеть электронный ученический билет и пообещали изготовить первые 35 тыс. карт до конца года

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Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров продемонстрировал дизайн электронного ученического билета Smart Card и пообещал, что первая партия таких карточек будет изготовлена до конца текущего года.

По словам представителя КГГА, новый электронный ученический билет будет не только проездным — благодаря идентификации, карта станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям.

В будущем ученический е-билет будет инструментом для использования электронного ученического кабинета с онлайн-дневником и задачами. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых.

«Вы интересовались, спрашивали и искали. И вот мы готовы представить, как будет выглядеть электронный ученический билет! Первые 35 000 карточек будут изготовлены уже до конца года. Дизайн карты разработала команда «Агенти змін». Школьники будут иметь свой уникальный, отличный от других документ. Таким образом даже самые маленькие жители Киева получат возможность почувствовать, что они живут в умном городе. Также они с детства начнут учиться пользоваться городскими цифровыми сервисами» — отметил Юрий Назаров.

Отметим, что летом в КГГА обещали, что уже осенью текущего года все ученики заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. В начале осени сроки были перенесены на конец 2019 года, однако судя по количеству первой партии карт, все ученики столичных школ получат свои е-билеты только в следующем году.

Напомним, что о возможности использовать «Карточку ученика» для льготного проезда в общественном транспорте столицы стало известно еще в 2018 году. А в 2017 году Mastercard и Ощадбанк выпустили электронный ученический билет для 300 учеников киевской гимназии №107, который выполняет функции удостоверения, пропуска и платежной карты.

Источник: КГГА