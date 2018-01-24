В Киеве начали устанавливать контейнеры для опасных отходов (батарейки, ртутные лампы и термометры), до конца первого квартала установят более 100 таких “мусорок”

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В Киеве начали устанавливать специальные контейнеры для опасных отходов, таких как отработанные батарейки, энергосберегающие лампы, ртутные термометры и т.д. Первые два контейнера уже работают, найти их можно по адресам Ярославов Вал, 19 и Малая Житомирская, 11. При этом еще 106 таких же контейнеров появится во всех районах столицы Украины в течение первого квартала текущего года, сообщает КП “Киевкоммунсервис”.

По мнению представителей коммунального предприятия, установка таких контейнеров позволит аккумулировать опасные отходы в одном месте, а затем так же организованно отправлять на утилизацию.

“Данный проект является важным шагом в направлении стабилизации техногенной безопасности в столице, поскольку большое количество таких отходов попадает на полигоны, создавая потенциальную экологическую угрозу. А о «полезном» влиянии химического коктейля, например, из отработанных батареек, сегодня знают даже самые маленькие школьники.” – отметили в КП “Киевкоммунсервис”.

Технические параметры контейнера учитывают требования к загрузке и хранению в них опасных отходов. Внутренние рабочие поверхности покрыты слоем изоляционного демпферного материала, что уменьшает возможность механического повреждения отходов, и, следовательно, делает контейнер экологически безопасным.

Однако, энергосберегающие лампы и ртутные термометры все же желательно выбрасывать в упаковке или обернуть их слоем бумаги.

“Битые ртутные термометры выбрасывать в контейнер ЗАПРЕЩЕНО, их принимают по адресу Вышгородская, 21, тел. 430-37-13 – Киевская служба спасения”. – напомнили в КП “Киевкоммунсервис”.

Также в коммунальном предприятии напомнили, что конструкции для опасных отходов установлены исключительно для обслуживания жилого сектора, а все юридические лица (независимо от того, крупная это компания или маленькое предприятие) в соответствии с действующим законодательством должны иметь собственные договоры с лицензиатами на утилизацию своих опасных отходов.

Напомним, что установить 140 контейнеров для опасных отходов в течение “нескольких месяцев” киевские власти обещали еще в марте 2016 года.

В КП “Киевкоммунсервис” также поделились первыми результатами работы спецконтейнеров:

“Пару слов о культуре обращения с отходами и вообще о культуре …

Не успели новенькие контейнеры для опасных отходов появиться в городе, как «культурные» люди активно начали их заполнять. Содержимое контейнера по ул. Ярославов Вал, 19 по состоянию на 22.01.2018: горстка отработанных батареек, десяток ламп-економок, три чебурека, пачки из-под сигарет, одноразовые стаканчики, использованная бумага!

Комментарии, как говорится, излишни. Только один вопрос: нужны ли нам эти нововведения?”

Источник: КП “Киевкоммунсервис”

P.S. Полный список адресов, по которым будут расположены контейнеры для опасных отходов:

Голосіївський район: Лабораторна, 28, Велика Васильківська, 102, Вул. Маричанська,13, Вул. Деміївська, 51, Вул. Володимирська, 78, Вул. Тарасівська, 2, Вул. Героїв Оборони,7, Вул. пр-кт Голосіївський, 100/2, Вул. Д Луценка, 1, к. 1, Вул. В. Касіяна, 8, Вул. Заболотного, 10, Вул. Заболотного, 20а, Пр-кт Голосіївський, 15 б, Пр-кт Науки, 15, Вул. Новопирогівська, 27, Пр-к Науки, 96

Дарницький район: Вул. Російська,1, Вул. Тростянецька, 58 а

Деснянський район: Вул. Кіото, 11а, Вул. Курчатова, 3-б, Вул. Курчатова, 21а, Вул. Закревського, 2а, Вул. Каштанова, 8-г, Вул. Сабурова, 20, Просп. Маяковського, 93-е, Вул. Радунська, 18, Вул. Милославська, 33-а

Дніпровський район: Вул. Березняківська, 17, Вул. Березняківська, 36, Вул. Курнатовського, 15, Вул. Митрополита А. Шептицького, 24, просп. Павла Тичини, 7, Вул. О. Туманяна, 1, вул. Перова,8, Вул. Пожарського,1, Вул. Празька,44, Вул. Райдужна, 23А, Русанівська набережна, 8/1, Вул. Чудновського,7

Оболонський район: Вул. О. Архипенка, 6-а, Просп. Героїв Сталінграда, 17А, Просп. Героїв Сталінграда, 20-20а, Вул. вул. М. Тимошенка, 2-2а, Вул. Героїв Дніпра, 22б, Вул. Героїв Дніпра, 6, Вул. Героїв Дніпра, 32б, Просп. Героїв Сталінграда, 57, Вул. Попова, 1, Вул. Автозаводська, 83, Просп. Мінський,4, Вул. Джерельна,3, Вул. Федора Максменка,16, Просп. Героїв Сталінграда,4

Печерський район: Велика Васильківська, 23в, Вул. Шота Руставелі, 21, Вул. Кропивницького,11, Вул. Хрещатик,15/4, Кловський узвіз, 24, Пров. Маряненка Івана, 7, Пров. Іпсилантієвський,3, Вул. Михайла Бойчука, 34, Вул. Старонаводницька, 8-б, Вул. Німанська, 3, Вул. Підвисоцького, 16, Вул. Велика Васильківська, 67/7, Вул. Івана Кудрі, 38, Вул. Барбюса, 58/1, Вул. Ген. Алмазова, 14

Подільський район: Вул. Оболонська, 38, Вул. Копилівська, 17/19, Пров. Квітневий, 4, Просп. Г. Гонгадзе, 7а, Вул. М. Гречка, 10в, Вул. Білицька, 18, Вул. М. Гречка, 24-б, Вул. Почайнинська,70, Пров. Квітневий, 6, Вул. Щекавицька, 30/39, Вул. Сковороди, 2, Вул. Гонгадзе, 20г, оф.2

Солом’янський район: Вул. Солом’янська, 35-39, Вул. Преображенська, 27, Вул. Волинська, 4а, Вул. Івана Пулюя, 5, Вул. Михайла Донця, 15а, Вул. Михайла Донця, 21а, Бульв. Вацлава Гавела, 23а, Вул. Героїв Севастополя, 22, Вул. Єреванська, 3а, Просп. Повітрофлотський, 21/2, Вул Виборзька, 42, Просп. Перемоги, 45

Шевченківський район: Вул. М. Житомирська, 11, Вул. Яр. Вал, 19, Вул. пр. Перемоги,5, Вул. Тургенєвська, 37-41, Вул. Д. Запольського, 6, Вул. Лук’янівська, 7, Вул. Довженка, 10, Вул. Щусєва,12, Вул. О. Теліги,9, Вул. Естонська, 5