В следующем году в Киеве перезапустят проект «Карточка киевлянина», новую «Муниципальную карту» будет обслуживать ГИВЦ

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На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение «О введении в Киеве многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Этот проект придет на смену старой социальной карте «Карточка киевлянина», нововведения связаны с тем, что срок действия договоров с компанией, которая обеспечивает работу нынешней системы заканчивается 31 декабря 2018 года. Обслуживанием новой карты будут заниматься власти столицы и КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).

«Основным преимуществом «Муниципальной карточки» будет расширение функциональности и переход на современную платформу. Она будет содержать такие приложения как идентификационное, социальное (перечень льгот держателя), транспортное, платежное, медицинское, коммунальное, торговое и т.п. Все эти сервисы будут доступны и на существующей версии «Карточки киевлянина», которая будет работать до конечного срока действия таких карт и будет переведена на новую платформу автоматически. Поэтому заменять ее на «Муниципальную карточку» нет нужды. Все начисленные льготы будут также сохранены», — заявил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

Получить новую «Муниципальную карточку» можно будет уже со следующего года, подав соответствующее заявление в банк-участник проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина» или другого пункта оформления и выдачи муниципальных карт.

К заявлению необходимо будет приложить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты «Карточка киевлянина» (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия);

справку о постановке на учет лица, перемещается с временно оккупированной территории Украины.

Согласно решению Киевсовета, получить муниципальную карту смогут получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны. Это, в частности, перемещенные лица, которые стоят на учете в Киеве, официально трудоустроены в столице, ученики столичных школ и вузов, а также их родители и опекуны. Социальную карту должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления и документов.

Напомним, что на этой неделе инвестор проекта «Карточка киевлянина» обратился с открытым письмом к мэру Киева Виталию Кличко.

Источник: КГГА, Киевсовет