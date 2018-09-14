В киевском кинотеатре «Оскар» установили уникальный для всей Восточной Европы лазерный HDR-проектор Barco и сабвуфер MAG THOR мощностью 5000 Вт

На этой неделе в кинотеатре «Оскар», расположенном в БЦ «Гулливер», открыли обновленный зал №4. Он первым получил сертификацию EclairColor (технология позволяет точнее воспроизводить то, что было задумано создателями) и может похвастать уникальным не только для Украины, но и для всей Восточной Европы высококонтрастным лазерным проектором Barco Laser Flagship.

Данный проектор выделяется сверхчувствительной матрицей с контрастностью 6000:1 (в три раза больше, по сравнению с традиционными ксеноновыми проекторами) и поддержкой расширенного цветового диапазона HDR. В отличие от традиционных поляризационных 3D-систем картинка формируется непосредственно в проекторе и смотреть ее можно под любым углом хоть одним глазом, хоть обоими. Таким образом, 3D-фильм можно смотреть с одинаковым комфортом в любом месте кинозала.

Помимо флагманского проектора мирового лидера в области визуализации, в зале установили передовой киносабвуфер MAG THOR, который не только обеспечит отличную слышимость звуковых эффектов, но и, как сообщается, позволит прочувствовать их всем телом. Устройство характеризуется мощностью 5000 Вт и работает в частотном диапазоне от 18 Гц. Также стоит отметить поддержку технологии объемного звучания DANA solution, обеспечивающей передачу звуковых эффектов 5.1/7.1 без использования процессора Dolby.

Сейчас во всем мире есть только несколько кинотеатров со звучанием такого уровня. Один из них – Village Cinemas в Афинах, который победил в номинации «Лучший реконструированный зал в мире — 2018» по версии International Cinema Technology Association.

«Мы горды тем, что наш зал, обновленный высококонтрастным лазерным HDR проектором, стал первым таким залом не только в нашей стране, но и во всей Восточной Европе. Кроме картинки мы усилили его уникальной звуковой системой. В «Оскаре» ( Gulliver ) у нас теперь два зала с беспрецедентным для Украины набором кинотехнологий. Зал №3 оснащен Dolby Atmos, D-Box, HFR, 4K и Depth Q 3D , а зал №4 — технологиями Barco Laser Flagship HDR, HFR, 4K и THOR» — рассказала соучредитель и управляющий партнер сети кинотеатров «Оскар» Ирина Заря.

Особенно здесь радует тот факт, что разработчиком сабвуфера выступает украинская компания MAG Audio, которая является крупнейшим в Восточной Европе производителем профессиональных звуковых систем для киноконцертных комплексов.

Остается добавить, что реализацией проекта модернизации зала занималась CinemaNext – крупнейший в Европе поставщик услуг в сфере кинопоказа.