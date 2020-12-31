В киевском метро установили первое табло с обратным отсчетом до прибытия поезда

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Еще в начале 2019 года Киевсовет поддержал установку табло с обратным отсчетом на станциях метро. И вот сегодня на станции «Контрактовая площадь» заработает первое такое табло, которое будет показывать время до прибытия поезда метро, сообщает КП «Киевский метрополитен».

Как сообщается, информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться на дисплеях с заданным интервалом времени. По плану, на каждой станции будет не меньше 12 дисплеев. Их монтаж планируется провести в 2021 году. Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные оперативно обновляться.

Помимо таймера обратного отсчета на экранах также будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация.

В КП «Киевский метрополитен» подчеркивают, что проект удалось реализовать без привлечения средств городского бюджета и метрополитена. Проект реализовало ООО «ТРАНС-МЕДИА». Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени выполняет расчет расстояния и показывает отсчет.