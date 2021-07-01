В Китае после введения ограничений на майнинг распродают б/у видеокарты… под видом новых





О распродаже графических адаптеров владельцами крупных майнинговых ферм на вторичном рынке в Китае в числе первых сообщил сайт PC Gamer со ссылкой на гонконгское издание HKEPC Hardware и тайваньскую доску объявлений PTT.

Как сообщается, на вторичном рынке Китая можно найти немало предложений как актуальных моделей серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000, так и карт прошлых поколений из семейств AMD Polaris и NVIDIA Kepler. Сообщается, что карты продаются по умеренным ценам и, нередко, оптовыми партиями по несколько сотен единиц. По данным HKEPC, поддержанные RTX 3070 можно купить за 3120 гонконгских долларов (около 11 тыс. гривен).

Вполне вероятно, что с этими оптовыми распродажами китайские майнеры хотят заинтересовать коллег по цеху из других стран. Поскольку геймеры в здравом уме предпочтут обходить десятой дорогой видеокарты, использующиеся для майнинга криптовалют. Надо ли говорить, что покупать такие карты — это весьма рискованное и сомнительное дело ввиду того, что майнинг буквально убивает GPU и компоненты длительными интенсивными нагрузками. Ранее некоторые производители даже сократили срок гарантии на видеокарты и прочие комплектующие для ПК из-за майнеров.

Сообщается, что предложения есть и на крупных торговых площадках, включая eBay. И нередко недобросовестные продавцы хитрят — они берут б/у видеокарты у майнеров, упаковывают их в оригинальные коробки и продают под видом новых. То есть, да, нужно сохранять бдительность, чтобы не попасть в просак.

Считается, что текущий всплеск активности на вторичном рынке связан с недавним запретом майнинговых ферм в Китае — в середине июня пять китайских провинций, включая крупнейшую Сычуань, получили приказ о полном прекращении деятельности майнинговых ферм на своей территории. 22 июня (впервые в 2021 году) стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов, а капитализация мирового рынка криптовалют, которая в апреле перевалила за два триллиона долларов, опустилась до 1,3 триллиона долларов.

На фоне новой волны ужесточения ограничений на майнинг криптовалют в Китае немецкий портал 3DCenter зафиксировал падение цен на видеокарты в Европе.