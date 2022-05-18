В Китае процветает скрытый майнинг биткойнов. На страну приходится 21,11% мирового хешрейта

США укрепили свои лидирующие позиции в качестве лучшего места для майнинга биткойнов. А Китай вновь стал вторым. Несмотря на запрет правительства в прошлом году.

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По данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), на США приходилось 37,84% мирового хэшрейта в период с сентября 2021 года по январь 2022-го. Хешрейт, также отвечающий за безопасность биткойн-сети, вернулся к новым максимумам после падения в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg.

По данным CCAF, после запрета майнинга в Китае в 2021 году, в стране произошел внезапный всплеск активности за счет «скрытых майнинговых операций» и она «вновь стала крупным центром майнинга» (21,11% мирового хешрейта).

«Это убедительно свидетельствует о том, что в стране сформировался значительный андеграундный майнинг, что эмпирически подтверждает то, что давно предполагали инсайдеры отрасли», — говорится в отчете CCAF.

В мае прошлого года Пекин активизировал свои усилия по обузданию рынка криптовалют. Но, похоже, что в Китае до сих пор происходит скрытый майнинг через виртуальные частные сети.

В рейтинге CCAF Казахстан занял третье место с 13,22%, за ним следует Канада с 6,48% мирового хешрейта. В отчете сказано, что на россию приходилось 4,66%, но затем майнинг криптовалюты был переведен в другие страны.

В Казахстане также борются с майнерами. В марте власти страны объявили о закрытии 106 майнинг-ферм и конфискации 67 тысяч единиц оборудования на сумму 193 миллиона долларов.