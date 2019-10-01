В Китае разработали 500-мегапиксельную «суперкамеру», которая может мгновенно узнать человека в толпе





Китай уже активно использует технологию распознавания лиц для выявления преступников, контроля учащихся и даже для покупки гражданами железнодорожных билетов. Теперь власти хотят подключить к системе видеонаблюдения новую 500-мегапиксельную камеру, способную «захватывать тысячи лиц в мельчайших деталях, генерировать данные в облаке и находить конкретную цель в считанные секунды».

Система облачных камер на базе искусственного интеллекта была разработана в сотрудничестве с шанхайским университетом Фудань и Чанчуньским институтом оптики, точной механики и физики Китайской академии наук. «Суперкамера» в пять раз превосходит возможности человеческого глаза, она может снимать панорамные фотографии с детальным изображением каждого лица, что позволяет использовать её в многолюдных местах. Кроме того, устройство отвечает принципам национальной обороны, военной и общественной безопасности, поэтому может использоваться на границах, военных базах и базах запуска спутников.

Технология распознавания лиц стала предметом активных обсуждений среди законодателей и общественных групп, отстаивающих гражданские свободы во всем мире, не говоря уже о вопросах конфиденциальности в стране, известной своими укоренившимися методами слежения за гражданами. Китай – наиболее контролируемая страна в мире. В Поднебесной установлено около 200 млн камер видеонаблюдения и к 2020 году их количество может вырасти до 626 млн.

Ни для кого не секрет, что Китай усердно работает над созданием общенациональной системы социального кредита для оценивания 1,4 млрд граждан. Она использует поведенческие факторы и выстраивает репутацию каждого человека. Ожидается, что эта система, которая стала возможной благодаря технологиям распознавания лиц, тела и геотрекинга, будет запущена в следующем году. Новая 500-мегапиксельная камера может сделать этот процесс более эффективным.

Источник: TNW