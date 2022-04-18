В Китае установили рекорд квантовой передачи зашифрованной информации по оптоволокну на 100 километров

Команда разработчиков квантовой технологии безопасной прямой связи (QSDC) установила новый рекорд передачи данных. Исследование было опубликовано в журнале Light: Science & Applications.

Предыдущий рекорд передачи был установлен в 2020 году, когда команда под руководством Лонга Гуйлу – профессора физики Университета Цинхуа и вице-президент Пекинской академии квантовых информационных наук — передала данные на 18,5 км.

Новый рекорд команды позволил передать данные со скоростью 0,54 бита в секунду, которой вполне достаточно для стабильных телефонных звонков и текстовых сообщений на расстоянии примерно 30 км. Лонг заявил, что технология уже готова к интеграции со стандартными методами шифрования для создания защищенной сети с классическими точками ретрансляции.

«Если сегодня мы заменим квантовыми каналами те части сети, где происходит больше атак с прослушиванием, эти части будут иметь дополнительную возможность обнаруживать и предотвращать подслушивание, делая общение еще более безопасным». Лонг Гуйлу

Исследователь рассказал о возможных применениях такой сети, например, для безопасной передачи пароля банковского счета между двумя устройствами на расстоянии 90 км с использованием трех 30-километровых квантовых каналов, соединенных точками ретрансляции и защищенных шифрованием. Любая попытка прослушивания во время квантовой передачи будет обнаружена, тогда как информация в точках ретрансляции будет защищена классическим шифрованием.

«Эксперимент показывает, что прямая квантово-безопасная междугородная связь через оптоволокно возможна с использованием современных технологий».

Ранее Китай полноценно развернул квантовую коммуникационную систему и ученые смогли совершить первый безопасный квантовый видео звонок между Китайской академией наук и Австрийской академией наук.