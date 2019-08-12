В Китае впервые за два года упали продажи электромобилей





Продажи автомобилей на новой энергии (NEV – категория, включающая электромобили, гибриды и автомобили на топливных элементах) в Китае в июле упали на 4,7% по сравнению с аналогичным месяцев годом ранее. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей автомобильной ассоциации страны (CAAM).

Это первое падение продаж электромобилей за более чем 2 последних года. Для сравнения, в июне напротив, фиксировался рост продаж автомобилей категории NEV на внушительные 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле было продано около 80 тыс. единиц таких автомобилей.

Причём, страдает не только рынок NEV. В июле общие продажи автомобилей в Китае (крупнейший автомобильный рынок в мире) упали на 4,3%, снижаясь 13-й месяц подряд. В предыдущие месяцы спад был ещё более существенным: 9,6% в июне и 16,4% в мае. Это первое годовое снижение продаж автомобилей в Китае, начиная с 1990-х годов. Оно вызвано замедлением экономического роста и непрекращающимися торговыми войнами с США.

Что касается именно категории NEV, то в данном случае продажи упали в результате изменения государственной политики в отношении этих транспортных средств. В июле перестали действовать налоговые льготы на покупку таких автомобилей, что привело к увеличению их стоимости.

В ассоциации CAAM считают, что общие продажи автомобилей в Китае по итогам года сократятся на 5% — до 26,68 млн единиц. Также ассоциация пересмотрела свой предыдущий прогноз по продажам автомобилей категории NEV. Ранее предполагалось, что объём их продаж за год увеличится до 1,6 млн единиц, но теперь прогнозируются продажи на уровне 1,5 млн автомобилей.

Источник: reuters