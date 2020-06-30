Мин-Чи Куо: Apple уберет из комплекта поставки новых iPhone не только наушники, но и зарядку





Аналитик Мин-Чи Куо, который хорошо известен своими точными прогнозами в отношении Apple, теперь считает, что комплект поставки будущих iPhone окажется еще скромнее: из него пропадут не только проводные наушники EarPods, но и адаптер зарядки. Более того, это коснется не только новых смартфонов iPhone 12, но и следующих партий iPhone SE (2020). Об этом аналитик рассказал в свежей записке инвесторам.

Напомним, еще в мае Мин-Чи Куо высказывал предположение, что Apple уберет наушники EarPods из комплекта поставки новых iPhone 12, а спустя несколько дней в аналитической фирме Barclays сделали такой же прогноз. Теперь же авторитетный аналитик утверждает, что вместе с наушниками Apple уберет из стандартного комплекта и зарядное устройство. Вместо этого Apple выпустит новое 20-ваттное ЗУ USB Power Delivery, которое будет продаваться отдельно и, вероятнее всего, заменит собой нынешние адаптеры на 5 Вт и 18 Вт.

Apple, скорее всего, свяжет эти изменения, которые наверняка спровоцируют жаркие дискуссии в соцсетях, в комплекте поставки iPhone с экологией. По удачному стечению обстоятельств, оставив в комплекте только адаптер с USB- C на Lightning, Apple поддержит инициативу ЕС по принятию единого стандарта зарядки мобильных устройств для сокращения электронных отходов (мы писали об этом здесь). В то же время для Apple выгода очевидна: компания сможет сделать упаковку вдвое тоньше (и несколько дешевле) и одновременно значительно сократить затраты на транспортировку и доставку. По словам Куо, 5G и дополнительная сертификация несколько увеличили производственные затраты iPhone 12 по сравнению с моделями iPhone 11. Сэкономив на зарядке и наушниках, Apple сможет обойтись без вынужденного повышения цен на модели нового поколения.

В будущих новых партиях iPhone SE (2020), если верить аналитику, медленного 5-ваттного блока питания тоже не будет. В то же время Apple пока не станет убирать 12-ваттное ЗУ из комплекта поставки новых планшетов iPad. К слову, о новых iPad. По прогнозу все того же Мин-Чи Куо, в этом году Apple выведет на рынок новый 10,8-дюймовый iPad, который заменит собой 10,2-дюймовый iPad или 10,5-дюймовый iPad Air, а в следующем — новый iPad mini с экраном диагональю от 8,5 до 9 дюймов. В отличие от iPhone, эти новые iPad должны комплектоваться 20-ваттным ЗУ.

Источник: Macrumors (2)