Куо: Apple сэкономила на аккумуляторах новых iPhone, чтобы компенсировать затраты на 5G





Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо в свежей записке поделился весьма занимательными подробностями о новых iPhone. Ссылаясь на представителей индустрии, он утверждает, что, столкнувшись возросшими производственными затратами из-за включения 5G в линейке iPhone 2020 года, Apple, чтобы не повышать цены, пытается сэкономить на других компонентах. И самое большое поле для маневра, как сообщается, обеспечивают аккумуляторы.

По сведениям аналитика, Apple сосредоточена на двух направлениях удешевления аккумуляторов: сокращение слоев аккумулятора и размещение элементы ячеек на меньшей площади. По словам Куо, Apple рассчитывает за счет этих оптимизаций снизить затраты на аккумуляторный блок на 40-50% по сравнению с iPhone 11, а в следующем году для будущих моделей iPhone добиться дополнительной экономии в 30–40% за счет внесения изменений в конструкцию.

Также сообщается, что Apple сокращает расходы на аккумулятор для наушников AirPods третьего поколения, которые будут выпущены в следующем году, путем перехода на упаковку «система в упаковке» (System-in- Package, SIP) с более тесной интеграцией компонентов, аналогичный тому, что используется в AirPods Pro. С другой стороны, AirPods, в отличие от Galaxy Buds, никогда не выделялись хорошей ремонтопригодностью.

Эти оптимизации направлены не только на компенсацию расходов, связанных с закупкой одних микросхем 5G, но и лицензионными выплатами. По оценке Куо, обеспечение поддержки 5G NR на миллиметровых волнах обойдется Apple в $125-$135 за каждое устройство, а поддержка сетей 5G NR, использующих диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz), будет стоить дополнительные $75-$85 за устройство.

Ранее аналитик говорил, что в комплекте поставки iPhone 12 не окажется ни наушников, ни зарядки. И якобы Apple пошла на это не из лучших экологических побуждений, хотя преподносить нам это явно будут именно так, а из финансовых. Складывается такое впечатление, что Apple делает все возможное, чтобы сократить расходы по всем направлениям. К слову, это объясняет, почему в новых iPhone компания существенно урезала, если ориентироваться на данные сертификационных тестов, емкость аккумуляторов по сравнению с iPhone 11. Судя по всему, Apple считает, что все уже забыли недавний скандал Batterygate с намеренным замедлением старых моделей iPhone.

Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Max получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно, а старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) будут выделяться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.

Ранее Apple предупредила, что новые смартфоны iPhone в этом году выйдут на несколько недель позже, чем обычно. Предположительно, младшие iPhone 12 и iPhone 12 Max выйдут во второй половине октября, а старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max задержаться до ноября. Пока нет полной ясности, станет ли Apple проводить традиционную сентябрьскую презентации.

Источник: MacRumors и AppleInsider