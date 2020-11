Всё не так плохо. Новая часть шутера Call of Duty потребует 130+ гигабайт для установки на PS5 и XSX

Издательство Activision уточнило детали релиза шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, указав также необходимый размер места на диске для предзагрузки каждой из версий игры.

Накануне в сети появилось предполагаемое фото упаковки версии игры для PS5 с пугающим требованием «как минимум 285 ГБ» свободного места на диске. Пока эти данные не получили подтверждения.

Looks like Black Ops Cold War has a minimum of 285GB of storage for the #PS5 pic.twitter.com/JfzIFtl4g3

— Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 4, 2020