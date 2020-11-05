Всё не так плохо. Новая часть шутера Call of Duty потребует 130+ гигабайт для установки на PS5 и XSX

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Издательство Activision уточнило детали релиза шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, указав также необходимый размер места на диске для предзагрузки каждой из версий игры.

Накануне в сети появилось предполагаемое фото упаковки версии игры для PS5 с пугающим требованием «как минимум 285 ГБ» свободного места на диске. Пока эти данные не получили подтверждения.

Looks like Black Ops Cold War has a minimum of 285GB of storage for the #PS5 pic.twitter.com/JfzIFtl4g3 — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) November 4, 2020

В зависимости от версии игра для старта скачивания или установки потребуется следующий объем свободного места:

PS4 — 95 ГБ

PS5 — 133 ГБ

Xbox One — 93 ГБ

Xbox Series X|S — 136 ГБ

ПК — 35 ГБ (только мультиплеер), 82 ГБ (полная игра), 125 ГБ (полная игра с максимальными настройками графики)

Одновременно Activision уточнила, что на консолях можно будет удалить кампанию и режим «Зомби», чтобы уменьшить вес игры. Пользователи ПК также смогут выбирать, устанавливать или не устанавливать отдельные режимы.

Предзагрузка на PS4 и Xbox One стартует 6 ноября в 8 утра по Киеву, на ПК — 10 ноября в 21:00 по МСК, а на консолях нового поколения в день их выхода 10 ноября и 12 ноября для Xbox Series X|S и PlayStation 5 соответственно.

Новая часть шутера Call of Duty выйдет 13 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.