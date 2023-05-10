До 10 лет тюрьмы за ChatGPT. В Китае арестовали блогера, использовавшего чатбот OpenAI для создания «уникальных» фейковых новостей

Предприимчивый китаец, которому «друзья объяснили», как зарабатывать на трафике, решил воспользоваться их советом. Он переписывал существующие вирусные новости с помощью ChatGPT, чтобы добиться уникальности. В числе прочего, мошенник публиковал сообщения о железнодорожных катастрофах с человеческими жертвами, меняя место происшествия и другие обстоятельства.

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Согласно заявлению полиции, опубликованному в South China Morning Post, одна из таких новостей была обнаружена в конце апреля. Копнув глубже, власти провинции Ганьсу обнаружили еще 20 вариантов этой истории на платформе блогов Baijiahao. Расследование привело к компании, принадлежащей человеку по фамилии Хонг (Хун), ведущей ряд блогов. По утверждению полиции, владелец признался в использовании ChatGPT (запрещенного в Китае) для «творческого копирования» публикаций с целью создания «уникальных» новостей. Фейки были удалены, перед этим собрав более 15 тыс. просмотров.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в «развязывании ссор и провоцировании неприятностей» – универсальном правонарушении, которое может быть применено к создателям или распространителям фейков в интернете. Эта традиционная формулировка расплывчата и неоднократно подвергалась критике как повод к репрессиям против свободы слова и аресту активистов, критикующих китайское правительство. Обвиняемому может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Арест стал одним из первых после принятия в Китае новых правил в отношении ИИ. Помимо «подрыва государственной власти и свержения социалистического строя», они запрещают распространение «ложной информации» – что в китайском варианте может означать любые сведения, которые не нравятся властям.

Источник: The Verge