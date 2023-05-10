Новости Софт 10.05.2023 в 11:04

До 10 лет тюрьмы за ChatGPT. В Китае арестовали блогера, использовавшего чатбот OpenAI для создания «уникальных» фейковых новостей

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Предприимчивый китаец, которому «друзья объяснили», как зарабатывать на трафике, решил воспользоваться их советом. Он переписывал существующие вирусные новости с помощью ChatGPT, чтобы добиться уникальности. В числе прочего, мошенник публиковал сообщения о железнодорожных катастрофах с человеческими жертвами, меняя место происшествия и другие обстоятельства.

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Согласно заявлению полиции, опубликованному в South China Morning Post, одна из таких новостей была обнаружена в конце апреля. Копнув глубже, власти провинции Ганьсу обнаружили еще 20 вариантов этой истории на платформе блогов Baijiahao. Расследование привело к компании, принадлежащей человеку по фамилии Хонг (Хун), ведущей ряд блогов. По утверждению полиции, владелец признался в использовании ChatGPT (запрещенного в Китае) для «творческого копирования» публикаций с целью создания «уникальных» новостей. Фейки были удалены, перед этим собрав более 15 тыс. просмотров.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в «развязывании ссор и провоцировании неприятностей» – универсальном правонарушении, которое может быть применено к создателям или распространителям фейков в интернете. Эта традиционная формулировка расплывчата и неоднократно подвергалась критике как повод к репрессиям против свободы слова и аресту активистов, критикующих китайское правительство. Обвиняемому может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Арест стал одним из первых после принятия в Китае новых правил в отношении ИИ. Помимо «подрыва государственной власти и свержения социалистического строя», они запрещают распространение «ложной информации» – что в китайском варианте может означать любые сведения, которые не нравятся властям.

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Источник: The Verge


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