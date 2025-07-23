В Лондоне похитили мужчину с $9 на счету, потому что тот называл себя криптомиллионером

Принц или нищий? Житель Бельгии стал жертвой похищения поскольку активно изображал из себя криптомиллионера. Все детали выяснились только после того, как преступники увидели счет мужчины с всего $9. На самом деле ситуация могла завершиться гораздо хуже, если бы жертве не поверили.

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Лондонский суд осудил четырех человек за похищение бельгийского барбера. Преступники выманили его в Лондон обещаниями роскоши. Жертва активно хвасталась тем, что имеет кучу биткоинов. Но когда нападавшие начали требовать доступ к средствам, выяснилось, что на криптокошельке было чуть больше $9. Ошеломленные похитители снизили свое требование до $67 тыс., а затем снизили свою планку до $2,700, которые забрали с его банковского счета.

Квентина Чепельяка похитили в мае 2023 года. Его держали всю ночь, а позже отпустили, потому что он оказался бедным как церковная мышь.

Одна из участниц, Давина Райемакерс, подружилась с Чепельяком в социальных сетях несколькими неделями ранее. После того как он заявил, что является успешным криптотрейдером, она пригласила его в Лондон и предложила роскошную квартиру. Вместо этого она привела его в маленькие апартаменты, где уже ждали трое мужчин, включая парня Райемакерс.

Чепельяку приставили мачете к шее и нож к ноге, и требовали доступа к криптокошельку. После того, как преступники поняли, что у жертвы нет значительных криптоактивов, они удовлетворились переводом с банковского счета и отпустили несчастного.

Этот случай снова напомнил о тенденции последних пары лет, когда криптовалюту пытаются отобрать не хакингом, а с использованием физической силы. Например, в США раскрыли преступление с похищением и пытками итальянского криптовалютного миллионера.

Источник: The Times