В мае Google удалит все приложения для записи телефонных звонков, использующих API специальных возможностей

Из Play Store скоро исчезнут приложения, которые использовали API для доступа к записи звука при телефонном звонке. С 11 мая Google поменяет политику своего магазина, чтобы удалить обходной путь в виде доступа к API специальных возможностей.

XDA отмечает, что Google борется с записью звонков и уже удалил официальный API из Android 6.

«Только сервисы, предназначенные для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями, могут использовать такое API» Представитель Google Дэн Джексон

Это не значит, что запись звонков запрещена на смартфонах с Android. Фирменное приложение Телефон от Google позволяет делать запись по умолчанию. Аппараты Samsung также имеют функции записи звонков, так как не используют подобное API. Для защиты конфиденциальности такие приложения должны предупреждать собеседника про запись, так как этого требует закон в некоторых странах.

Теперь Google может заставить встраивать нужный инструмент для записи вызовов на Android. Но это вряд ли помешает потенциально вредоносному ПО записывать звонки без ведома пользователя. API все еще работает, и маловероятно, что хакеры соблюдают правила Play Store. А вполне легальные приложения для записи могут быть удалены из магазина в мае.