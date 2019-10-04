В магазине Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую игру Minit, где игровой сеанс идёт ровно 1 минуту

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередной приятный сюрприз для своих пользователей. В магазине бесплатно раздают игру Minit.

Minit — это необычное мини-приключение, каждый игровой сеанс в котором занимает шестьдесят секунд. Игроку предстоит помогать необычным персонажам, раскрывать многочисленные секреты и бороться с опасными врагами, чтобы избавиться от проклятия, которое заканчивает любой день после одной минуты. В разработке игры принимали участие Китти Кэлис, Ян Уиллем Нийман, Юкио Каллио и Доминик Йоханн.

Получить бесплатно игру Minit можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в настольном клиенте сервиса. Бесплатная раздача этого проекта продлится одну неделю. На следующей неделе поклонников ожидает игра Surviving Mars.