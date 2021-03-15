В майнинге Ethereum новая видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT оказалась на 25% медленнее, чем модель прошлого поколения Radeon RX 5700 XT





На прошлой неделе мы уже могли ознакомиться с результатами тестов производительности грядущей видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в играх. Теперь же подоспели новые результаты тестирования этой модели, но уже в алгоритмах криптомавйнинга.

По данным ресурса Cryptomining, эффективность видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT при майнинге Ethereum составляет примерно 43 МХ/с, что значительно меньше, чем у модели Radeon RX 5700 XT. Согласно публичной статистике Minerstat, видеокарта предыдущего поколения на базе GPU Navi 10 (Radeon RX 5700 XT) при майнинге Ethereum обеспечивает эффективность около 54,3 МХ/с. Таким образом, в криптомайнинге новинка оказалась примерно на 25% медленнее предшественника.

Добавим видеокарты Radeon RX 6800 и 6900 XT способны выдавать в майнинге Ethereum около 60 МХ/с, а GeForce RTX 3060 Ti – около 50 МХ/с. Речь идёт о штатных параметрах работы. В случае специфического разгона и повышения частоты памяти эти видеокарты могут выдавать и более высокий хешрейт. В случае AMD Radeon RX 6700 XT даже после оптимизации можно ориентироваться на максимальную эффективность криптомайнинга на уровне 48 МХ/с. Таким образом, данную модель нельзя назвать оптимальным выбором для майнинга криптовалют.

Дополнительно сообщается, что видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT при майнинге криптовалюты Ravencoin обеспечивает такую же эффективность, как NVIDIA GeForce RTX 3060. Предполагается, что если бы NVIDIA не блокировала возможность майнинга Ehtereum на этой модели, обе видеокарты обеспечивали бы одинаковый хешрейт при майнинге всех альткоинов.

Источник: videocardz