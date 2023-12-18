В Малайзии количество запросов на блокировку в соцсетях Meta выросло в 6 раз — все отправило правительство

Учитывая, что администрация премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима пришла к власти с обещанием защиты свободы слова, такой показатель выглядит несколько иронично.

По данным Reuters, рекордный рост запросов правительства на блокирование сообщений и аккаунтов в Meta зафиксирован в первые шесть месяцев 2023 года (в 6 раз больше соответствующего периода в прошлом году и рекордный в целом с 2017 года, когда компания начала публиковать отчеты) — правительство тем временем утверждает, что все запросы были направлены на ограничение «провокационных публикаций, касающихся расы, религии и королевской семьи».

В аналогичном отчете ByteDance о TikTok сказано, что платформа получила 340 запросов от правительства Малайзии на удаление или ограничение 890 аккаунтов или публикаций с января по июнь 2023 года. Компания удалила или ограничила 815 из них за нарушение местных законов или правил сообщества платформы. Опять-таки, это самый высокий показатель с тех пор, как компания начала отчитываться о запросах из Малайзии в 2019 году.

Общее количество ограничений в Малайзии в TikTok за первые шесть месяцев 2023 года втрое превысило количество ограничений во второй половине 2022 года. Страна направила больше запросов на ограничение контента в TikTok, чем любое другое правительство в Юго-Восточной Азии.