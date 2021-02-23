В марте в Microsoft Word появится функция предсказания вводимого текста на базе ИИ

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Корпорация Microsoft намерена внедрить в текстовый процессор Word функцию предсказания текста. Она должна появиться в марте.

Новая функция в Word будет работать сходным образом с функцией Smart Compose в Google Docs. Используя машинное обучение, система будет предсказывать, какие слова потребуются автору, и благодаря этому она сможет ускорить создание документов. Microsoft анонсировала бета-версию функции предсказания текста в прошлом году, а теперь она включена в план развития Microsoft 365. И в следующем месяце она станет доступной пользователям Word для Windows.

В процессе написания документа Word будет выделять серым цветом предлагаемые слова. Предлагаемые слова можно принять с помощью клавиши Tab или отклонить, нажав Escape. В случае необходимости пользователи программы смогут полностью отключить функцию предсказания текста.

Ранее в этом месяце Microsoft начала внедрение аналогичной функции предсказания текста в Outlook для Windows, что позволило пользователям быстрее составлять сообщения электронной почты. Веб-версия Outlook получила такую функцию ещё в прошлом году.

Источник: The Verge