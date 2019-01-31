В минувшем квартале у Samsung снизились финансовые показатели, но весь 2018 год снова оказался рекордным

Компания Samsung Electronics опубликовала свой очередной отчёт о финансовых результатах. И минувший квартал оказался для компании не очень радостным.

В четвёртом квартале 2018 года Samsung Electronics получила совокупный доход в сумме 59,27 трлн вон (около $53,3 млрд), это на 10% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но немного больше пессимистического прогноза самой компании. Операционная прибыль сократилась на внушительные 29% – до показателя 10,8 трлн вон (около $9,7 млрд). Этот показатель соответствует предварительным прогнозам компании. Чистая прибыль упала почти на треть (на 31%) – до 8,46 трлн вон (около $7,6 млрд).

Компания Samsung Electronics отмечает, что ухудшение финансовых показателей вызвано падением спроса на чипы памяти (а это один из основных источников прибыли компании). Так негативное влияние на общую картину оказали снижение объёмов поставок смартфонов и усиление конкуренции на рынке мобильных дисплеев. В Samsung Electronics не ожидают восстановления спроса на чипы памяти в нынешнем квартале, а также предупреждают о возможных более слабых финансовых показателях по итогам года из-за практически неизменных продаж смартфонов. Компания считает, что предстоящий флагман Galaxy S10 поможет восстановить рост продаж и эффективность бизнеса в ближайшие месяцы. Складные устройства и устройства с поддержкой 5G также призваны «обеспечить устойчивый рост» на сложном рынке.

Вместе с тем, слабые результаты четвёртого квартала не смогли остановить от очередного рекорда в финансовых показателях по итогам всего 2018 года. Выручка в 2018 году увеличилась на 1,7% — до 243,77 трлн вон (около $218,3 млрд), а операционная прибыль выросла на 10% — до 58,89 трлн вон (около $52,7 млрд). Чистая прибыль в 2018 году выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом и достигла значения 44,34 трлн вон (около $39,7 млрд).

Источник: The Verge