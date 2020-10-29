В «Новой поште» теперь работает верификация клиентов по ID-карте через POS-терминалы

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Клиенты «Новой пошты» при отправке и получении денежных переводов теперь могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка. Это значит, что клиенту больше не нужно передавать оператору физический документ для сканирования. Технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay, отметили представители Пост Финанс и Ощадбанк.

«Мы регулярно внедряем новые продукты, чтобы клиентам было удобнее получать финансовые сервисы в отделениях Новой пошты. Стремимся сократить количество действий, чтобы услуга была получена буквально в одно касание. Благодаря данной возможности время верификации сократилось до 20 секунд» — прокомментировал СЕО Пост Финанс, Андрей Кривошапко. «Сейчас бесконтактные сервисы становятся чрезвычайно востребованными. В партнерстве с Пост Финанс мы первыми на рынке финтех презентуем инновационную разработку – идентификацию клиентов по их ID-картам через наши POS-терминалы, что делает систему хранения данных еще более безопасной», – в свою очередь отметил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка, Владимир Москаленко.

Как работает сервис:

клиент выбирает прохождение верификации через POS-терминал;

клиент прикладывает ID-карту к терминалу Ощадбанка и ожидает звукового сигнала (до 15 секунд);

платежная система NovaPay получает и автоматически заполняет необходимые для верификации данные и сохраняет их в системе, как того требует законодательство Украины;

после проверки данных оператором отделения клиент может получить или отправить денежный перевод.

Разработчики отметили, что если убрать карту от терминала до получения сигнала, то операция прервется, и весь процесс нужно будет пройти заново.

Отметим, что документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений на «Новой поште» с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправки денежного перевода на сумму 5000 грн и выше.

Ранее «Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг. Также в начале октября компания приостановила оказание услуги «Сейф-сервис», так как ей начали активно злоупотреблять мошенники.

Источник: Нова Пошта