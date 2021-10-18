Как сообщалось ранее, в операционной системе Windows 11 имеются проблемы с производительностью поддерживаемых процессоров AMD Ryzen, EPYC и Athlon. Как правило, в новой ОС их производительность снижается на 3-5%, а в некоторых случаях – и до 15%. Причиной тому стали функциональные задержки кэш-памяти L3, которые увеличились примерно в 3 раза.

Первые обновления Windows 11 ещё больше усугубили данную проблему. Так, если привычные задержки L3-кэша составляли 10 нс, после перехода на Windows 11 они возросли до 17 нс, то после установки первого патча для новой ОС они возросли уже до 31,9 нс. Тем не менее, Microsoft пытается исправить ситуацию и работает над очередным обновлением для Windows 11, которое должно решить проблему с чрезмерно высокими задержками кэш-памяти третьего уровня в процессорах AMD.

Так, в каналы тестирования Beta и Release Preview попала сборка Windows 11 Build 2200.282, которая как раз и призвана улучшить ситуацию с работой кэш-памяти L3 в пострадавших чипах. В примечаниях к сборке Microsoft указала, что «мы исправили проблему кэширования L3, которая могла повлиять на производительность некоторых приложений на устройствах с процессорами AMD Ryzen после обновления до Windows 11 (оригинальной версии)».

Однако снижение производительности процессоров AMD в ОС Windows 11 вызвано не только увеличившимися задержками кэш-памяти третьего уровня. Ранее AMD объяснила, что Windows 11 неправильно распределяет «предпочтительные» ядра на процессорах Ryzen. Иными словами, приложения, чувствительные к производительности одного или нескольких потоков процессора могут направляться не на те ядра, которые способны обеспечить максимальную производительность в таких задачах. Эту проблему не удастся исправить при помощи патчей Microsoft. AMD заявила, что она разработает собственное обновление ПО для устранения данной ошибки. Выход соответствующего обновления должен состояться уже в этом месяце.

Сборка Windows 11 Build 2200.282 также включает множество мелких исправлений для других важных функций операционной системы, таких как меню «Пуск», PowerShell, удалённое управление Windows, диспетчер сервера и другие. Пока не уточняется, когда эта версия станет доступной конечным пользователям, чтобы они могли обновить свои устройства и устранить одну из причин снижения производительности процессоров AMD.

Источник: tomshardware