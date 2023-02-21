Как на iOS. ChromeOS вскоре получит удобную функцию обмена изображениями между ноутбуком и смартфоном?

Новая функция в Chrome позволит просто перетащить изображение из центра уведомлений на значок другой программы, чтобы им поделиться.

Для перемещения файлов между смартфоном и Chromebook сейчас необходимо использовать кабель USB или открывать файловую систему. Похоже, в Google планируют облегчить этот процесс, добавив функцию Nearby Share. Обновление было обнаружено через запрос на изменение кода в Chromium Gerrit, где он сейчас ждет рассмотрения.

Nearby Share позволит отправлять текстовые документы, изображения, файлы или веб-страницы из Chromebook на устройство Android с помощью одного нажатия. Можно даже поделиться Wi-Fi SSID, конфигурацией безопасности и паролем.

Для изображений, который сейчас отображаются в центре уведомлений, доступно несколько действий — например, возможность нажать на них, чтобы открыть или удалить с панели. В будущем Google, вероятно, позволит делиться файлом, просто перетащив его в любое приложение.

Если описание функции вам знакомо, то это потому, что iPhone предлагает подобную уже довольно давно. На iOS можно закрепить результаты поиска изображений Siri в своем центре уведомлений, сделав файлы доступными в любое время. Оттуда их можно перетащить в электронное письмо или документ.

Источник: androidpolice