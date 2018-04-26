В Пекине представили электрический седан Nissan Sylphy Zero Emission, созданный на основе хэтчбека Nissan Leaf

Если вы всегда хотели узнать, как может выглядеть электрический хэтчбек Nissan Leaf в формате седана, то можете сделать это прямо сейчас. И речь не идет об очередном дизайнере, сумевшем нарисовать правдоподобный рендер — электромобиль Nissan в подобном кузове существует в природе и даже будет продаваться, правда пока только в Китае.

На проходящем в эти дни Пекинском автосалоне японская компания анонсировала седан Nissan Sylphy Zero Emission, созданный на основе нового поколения хэтчбека Nissan Leaf. Сама модель не является новой, впервые она появилась еще в 2000 году и с тех продавалась в различных странах мира. Более того, на ее платформе был разработан целый ряд семейных седанов бренда, включая Sunny, Almera, Sentra и т.д., а в 2012 году вышло уже третье поколение модели.

Новая модель Nissan Sylphy Zero Emission является первым электромобилем, созданным в Китае для местного рынка. С технической точки зрения седан скорее всего идентичен базовой модели Nissan Leaf 2018 (электродвигатель 110 кВт/150 л.с., батарея 40 кВтч), однако официально его характеристики обещают объявить ближе к концу года, когда серийная версия будет готова к производству.

Единственным параметром, которым согласились поделиться с публикой разработчики стал запас хода в 338 км, рассчитанный по стандартному китайскому циклу. Также в Nissan отметили, что разместили батареи под сидениями, что позволило увеличить место для ног и общий объем салона.

Представители Nissan на стенде рассказали о том, что Nissan Leaf уже разошелся тиражом 320 тысяч экземпляров по всему миру (еще в январе было 300 тысяч), а также отметили, что Sylphy Zero Emission станет первым из порядка 20 электромобилей, которые компания собирается представить в следующие пять лет.

Источник: Nissan