Intel анонсировала 5-ядерные гибридные процессоры Lakefield с многоуровневой компоновкой Foveros





Компания Intel анонсировала выпуск новых процессоров Lakefield, которые позиционируются в качестве процессоров Core с гибридной технологией. Особенностью этих чипов является использование компоновки Foveros – впервые для Intel.

Процессоры Intel Launches представляют собой 5-ядерные решения. При этом каждый такой процессор содержит одно производительное ядро на базе архитектуры Sunny Cove, изготовленное по нормам 10-нанометрового технологического процесса, и четыре энергоэффективных ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Устройство также содержит интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics Gen11.

Процессор Ядра / Потоки Исполнительные блоки GPU Кэш-память TDP Базовая частота Turbo частота Частота GPU Память Intel Core i5-L16G7 5/5 64 4 МБ 7 Вт 1,4 ГГц 3,0 ГГц 1,8 ГГц LPDDR4X-4267 Intel Core i3-L13G4 5/5 48 4 МБ 7 Вт 0,8 ГГц 2,8 ГГц 1,3 ГГц LPDDR4X-4267

Добавим, устройство позиционируется в качестве «гибридного процессора». Помимо вычислительных и графических ядер оно также включает вспомогательный базовый слой с кэш-памятью и блоками ввода/вывода и два дополнительных слоя с памятью DRAM. Таким образом, отпадает необходимость использования внешней памяти. При этом весь чип имеет размеры 12х12х1 мм.

Несмотря на небольшие размеры и нетипичную компоновку, Intel обещает хороший запас производительности для процессоров Lakefield. Упоминается аппаратное планирование ОС, что должно обеспечить запуск приложений и задач на наиболее подходящих ядрах. Пока что заявлена поддержка только Windows 10.

Intel также заявляет о повышении производительности на 24% по сравнению с Intel Core i7-8500Y в пересчёте на потребление энергии чипсетом (измеряется по эффективности энергопотребления при просмотре веб-страниц в баллах WebXPRT3 на ватт), а также на 12% более высокой однопоточной производительности в приложениях с целочисленными вычислениями. Кроме того, интегрированная графика Gen11 обеспечивает 1,7-кратный прирост производительности (измеряется в 3DMark) по сравнению с Core i7-8500Y и способна конвертировать видео на 54% быстрее. Наконец, прирост производительности в задачах искусственного интеллекта более чем 2-кратный. Вместе с тем, чип обладает высокой энергоэффективностью. Это первый процессор Intel Core, потребляющий всего 2,5 мВт энергии при простое. И это первый чип Intel с двумя встроенными интерфейсами для подключения дисплеев, что делает его «идеально подходящими для складных ПК и ПК с двумя экранами».

Некоторые устройства с процессорами Intel Lakefield демонстрировались во время проведения выставки CES 2020, а их выход на рынок запланирован на лето этого года. Недавно представленный Samsung Galaxy Book S – один из них.

Источник: tomshardware