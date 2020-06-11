Intel анонсировала 5-ядерные гибридные процессоры Lakefield с многоуровневой компоновкой Foveros
Компания Intel анонсировала выпуск новых процессоров Lakefield, которые позиционируются в качестве процессоров Core с гибридной технологией. Особенностью этих чипов является использование компоновки Foveros – впервые для Intel.
Процессоры Intel Launches представляют собой 5-ядерные решения. При этом каждый такой процессор содержит одно производительное ядро на базе архитектуры Sunny Cove, изготовленное по нормам 10-нанометрового технологического процесса, и четыре энергоэффективных ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Устройство также содержит интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics Gen11.
|Процессор
|Ядра / Потоки
|Исполнительные блоки GPU
|Кэш-память
|TDP
|Базовая частота
|Turbo частота
|Частота GPU
|Память
|Intel Core i5-L16G7
|5/5
|64
|4 МБ
|7 Вт
|1,4 ГГц
|3,0 ГГц
|1,8 ГГц
|LPDDR4X-4267
|Intel Core i3-L13G4
|5/5
|48
|4 МБ
|7 Вт
|0,8 ГГц
|2,8 ГГц
|1,3 ГГц
|LPDDR4X-4267
Добавим, устройство позиционируется в качестве «гибридного процессора». Помимо вычислительных и графических ядер оно также включает вспомогательный базовый слой с кэш-памятью и блоками ввода/вывода и два дополнительных слоя с памятью DRAM. Таким образом, отпадает необходимость использования внешней памяти. При этом весь чип имеет размеры 12х12х1 мм.
Несмотря на небольшие размеры и нетипичную компоновку, Intel обещает хороший запас производительности для процессоров Lakefield. Упоминается аппаратное планирование ОС, что должно обеспечить запуск приложений и задач на наиболее подходящих ядрах. Пока что заявлена поддержка только Windows 10.
Intel также заявляет о повышении производительности на 24% по сравнению с Intel Core i7-8500Y в пересчёте на потребление энергии чипсетом (измеряется по эффективности энергопотребления при просмотре веб-страниц в баллах WebXPRT3 на ватт), а также на 12% более высокой однопоточной производительности в приложениях с целочисленными вычислениями. Кроме того, интегрированная графика Gen11 обеспечивает 1,7-кратный прирост производительности (измеряется в 3DMark) по сравнению с Core i7-8500Y и способна конвертировать видео на 54% быстрее. Наконец, прирост производительности в задачах искусственного интеллекта более чем 2-кратный. Вместе с тем, чип обладает высокой энергоэффективностью. Это первый процессор Intel Core, потребляющий всего 2,5 мВт энергии при простое. И это первый чип Intel с двумя встроенными интерфейсами для подключения дисплеев, что делает его «идеально подходящими для складных ПК и ПК с двумя экранами».
Некоторые устройства с процессорами Intel Lakefield демонстрировались во время проведения выставки CES 2020, а их выход на рынок запланирован на лето этого года. Недавно представленный Samsung Galaxy Book S – один из них.
Анонсирована модификация сверхтонкого ноутбука Samsung Galaxy Book S на основе гибридного процессора Intel Lakefield
Источник: tomshardware