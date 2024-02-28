Распродажа в PS Store продлится две недели — до 14 марта 01:59 по киевскому времени.
Только вчера Sony известила о массовых сокращениях (900 сотрудников, 8% штата), закрытии студии и отмене ряда игр в рамках пересмотра бизнес-стратегии, а сегодня в онлайн-магазине PS Store стартовал
а тракцион невиданной щедрости большая мартовская распродажа — на этот раз более 2500 игр для PS4 и PS5 предлагаются со скидками до 75%.
Как всегда, на скидках хватает потенциально интересных предложений, включая недавние крупные релизы сторонних студий и эксклюзивы PlayStation. И это хорошая возможность пройтись по собственному списку желаний и пополнить библиотеку самыми заветными тайтлами.
Все скидки можно посмотреть на на отдельной странице распродажи. Также попутно напоминаем о сайте psprices, где есть немало различных фильтров для удобного поиска, ведь параллельно в PS Store продолжаются другие акции — «Планета скидок» и специальные скидки на серию Assassin’s Creed. Мы же в свою очередь уже по традиции отобрали некоторые наиболее (субъективно) интересные предложения.
Подборка игр со скидками с мартовской распродажи в PS Store
- Sherlock Holmes The Awakened (Deluxe Edition) — 849,50₴ (-50%)
- Street Fighter 6 — 1 119,44₴ (-44%)
- Resident Evil 4 Remake — 899,25₴ (-25%)
- Resident Evil Village — 479,60₴ (60%)
- Lies of P — 1 349,25₴ (-25%)
- Star Wars Jedi: Survivor — 1 079,55₴ (-55%)
- Assassin’s Creed Mirage — 857,40₴ (-40%)
- Ремейк The Last of Us — 1425,38₴ (-38%)
- Sonic Frontiers — 719,60₴ (-60%)
- Remake Dead Space — 1 079,60₴ (-60%)
- Persona 5 Royal Ultimate Edition — 949,50₴ (-50%)
- Like a Dragon: Ishin! — 899,50₴ (-50%)
Если есть, что добавить или очень хотите поделиться собственными рекомендациями, то мы только за — добро пожаловать в комментарии 😉
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