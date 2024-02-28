Новости Игры 28.02.2024 в 12:07 comment views icon

В PS Store большая мартовская распродажа — ремейк The Last of Us, Lies of P и другие 2500+ игр со скидкой до 75%

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Распродажа в PS Store продлится две недели — до 14 марта 01:59 по киевскому времени.

Только вчера Sony известила о массовых сокращениях (900 сотрудников, 8% штата), закрытии студии и отмене ряда игр в рамках пересмотра бизнес-стратегии, а сегодня в онлайн-магазине PS Store стартовал атракцион невиданной щедрости большая мартовская распродажа — на этот раз более 2500 игр для PS4 и PS5 предлагаются со скидками до 75%.

В PS Store большая мартовская распродажа — ремейк The Last of Us, Lies of P и другие 2500+ игр со скидкой до 75%

Как всегда, на скидках хватает потенциально интересных предложений, включая недавние крупные релизы сторонних студий и эксклюзивы PlayStation. И это хорошая возможность пройтись по собственному списку желаний и пополнить библиотеку самыми заветными тайтлами.

Все скидки можно посмотреть на на отдельной странице распродажи. Также попутно напоминаем о сайте psprices, где есть немало различных фильтров для удобного поиска, ведь параллельно в PS Store продолжаются другие акции — «Планета скидок» и специальные скидки на серию Assassin’s Creed. Мы же в свою очередь уже по традиции отобрали некоторые наиболее (субъективно) интересные предложения.

Подборка игр со скидками с мартовской распродажи в PS Store

Если есть, что добавить или очень хотите поделиться собственными рекомендациями, то мы только за — добро пожаловать в комментарии 😉

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