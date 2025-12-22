В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%

В PS Store началась традиционная Новогодняя распродажа, которая продлится до 8 января 2026 года. Если сравнивать с предыдущими акциями, то эта гораздо скромнее.
Предыдущие распродажи предлагали по несколько тысяч игр, дополнений, внутриигровых валют и прочим по приятным ценам. Но сейчас Новогодняя распродажа PS Store насчитывает всего 155 товаров, среди которых можно найти релизы 2025 года и более старые проекты. ITC.ua традиционно подготовил список игр со скидками.
От более дорогих к более дешевым играм в PS Store на распродаже
- GTA 5 — ₴1 208 (-50%)
- Assassin’s Creed Shadows — ₴1 149 (-50%)
- Elden Ring Nightreign — ₴899 (-25%)
- Dragon Age: The Veilguard — ₴839 (-65%)
- Forza Horizon 5 — ₴719 (-40%)
- TEKKEN 8 — ₴719 (-60%)
- Star Wars Outlaws — ₴689 (-70%)
- Red Dead Redemption 2 — ₴649 (-75%)
- Destiny 2: Legacy Collection — ₴499 (-80%)
- Warhammer 40,000: Boltgun — ₴379 (-60%)
- Lego Star Wars Skywalker Saga — ₴359 (-80%)
- Assassin’s Creed Valhalla — ₴284 (-85%)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X — ₴284 (-50%)
- Ghostrunner 2 — ₴239 (-80%)
- Mass Effect Legendary Edition — ₴219 (-90%)
- Tom Clancy’s The Division 2 — ₴214 (-75%)
- Gotham Knights — ₴209 (-90%)
- MK1: Kombat Pack — ₴199 (-80%)
- A Way Out — ₴188 (-82%)
- The Elder Scrolls Online — ₴162 (-75%)
- Book of Demons — ₴81 (-90%)
Параллельно в Steam продолжается один из самых любимых ивентов геймеров — огромная Зимняя распродажа. Если вы хотите найти игру, которая временно стоит как плитка шоколада или меньше, то успейте «порыться» на платформе до 5 января.
