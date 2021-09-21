В PS Store відкрилися попередні продажі Gran Turismo 7 — стандартне видання для PS5 коштує 2 299 гривень
21 вересня в цифровому магазині PS Store відкрилися попередні продажі Gran Turismo 7 — нова частина популярної франшизи перегонів від Polyphony Digital пропонується у трьох виданнях.
Gran Turismo 7 pre-order items and 25th Anniversary Edition detailed: https://t.co/wHmLqpsXYZ
Out March 4, 2022 🏁 pic.twitter.com/9ZAhrIbuU3
— PlayStation (@PlayStation) September 21, 2021
Цифрові видання Gran Turismo 7 в PS Store
- Стандартне видання (PS4) — 1 999 гривень
- Стандартне видання (PS4 + PS5) — 2 299 гривень
- Розширене видання 25th Anniversary Edition (PS4 + PS5) — 2 899 гривень
Що цікаво, на відміну від Horizon Forbidden West, версія для PS4 є невіднятною частиною стандартного видання для PS5. Окрім того, версію для PS4 можна буде оновити до стандартного видання для обох поколінь за додаткову плату у 10 доларів.
До всіх варіантів також додаються внутрішньоігрові бонуси за переднє замовлення:
- 100 000 CR (ігрові кредити)
- Набір з трьох автомобілів, серед яких:
- MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model
- Porsche 917 LIVING LEGEND ’14
- Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)
Власники цифрового розширеного видання, окрім двох версій гри, додатково отримають:
- 1 500 000 CR (ігрові кредити)
- Toyota GR Yaris з забарвленням в кольори певної країни
- 30 аватарів для PSN від виробників і партнерів
- офіційний саундтрек Gran Turismo 7
Крім того, в роздрібних магазинах з’являться фізичні видання гри. Водночас «дискова» версія 25th Anniversary Edition майже не відрізняється по наповненню від цифрової — до неї увійде диск з копією гри для PS5, код для завантаження цифрової версії PS4 та стілбук. Також «дискова» версія 25th Anniversary Edition включає лише 1 мільйон ігрових кредитів.
На момент публікації замітки регіональних цін для фізичних видань немає.
Сьому номерну частину серії перегонів від Polyphony Digital анонсували в червні 2020-го та спочатку планували випустити у першій половині 2021 року, але через пандемію перенесли на 2022 рік. Реліз ексклюзиву заплановано на 4 березня.