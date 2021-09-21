В PS Store відкрилися попередні продажі Gran Turismo 7 — стандартне видання для PS5 коштує 2 299 гривень





21 вересня в цифровому магазині PS Store відкрилися попередні продажі Gran Turismo 7 — нова частина популярної франшизи перегонів від Polyphony Digital пропонується у трьох виданнях.

Gran Turismo 7 pre-order items and 25th Anniversary Edition detailed: https://t.co/wHmLqpsXYZ Out March 4, 2022 🏁 pic.twitter.com/9ZAhrIbuU3 — PlayStation (@PlayStation) September 21, 2021

Цифрові видання Gran Turismo 7 в PS Store

Що цікаво, на відміну від Horizon Forbidden West, версія для PS4 є невіднятною частиною стандартного видання для PS5. Окрім того, версію для PS4 можна буде оновити до стандартного видання для обох поколінь за додаткову плату у 10 доларів.

До всіх варіантів також додаються внутрішньоігрові бонуси за переднє замовлення:

100 000 CR (ігрові кредити)

Набір з трьох автомобілів, серед яких: MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model Porsche 917 LIVING LEGEND ’14 Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)



Власники цифрового розширеного видання, окрім двох версій гри, додатково отримають:

1 500 000 CR (ігрові кредити)

Toyota GR Yaris з забарвленням в кольори певної країни

30 аватарів для PSN від виробників і партнерів

офіційний саундтрек Gran Turismo 7

Крім того, в роздрібних магазинах з’являться фізичні видання гри. Водночас «дискова» версія 25th Anniversary Edition майже не відрізняється по наповненню від цифрової — до неї увійде диск з копією гри для PS5, код для завантаження цифрової версії PS4 та стілбук. Також «дискова» версія 25th Anniversary Edition включає лише 1 мільйон ігрових кредитів.

На момент публікації замітки регіональних цін для фізичних видань немає.

Сьому номерну частину серії перегонів від Polyphony Digital анонсували в червні 2020-го та спочатку планували випустити у першій половині 2021 року, але через пандемію перенесли на 2022 рік. Реліз ексклюзиву заплановано на 4 березня.