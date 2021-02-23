Days Gone выйдет на ПК весной 2021 года, а Gran Turismo 7 отложили на 2022 год

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Одновременно с анонсом новой гарнитуры PS VR для PS5 вышла пачка интервью с главой PlayStation Джимом Райаном, где он сделал несколько важных объявлений.

Следуя своей стратегии по наращиванию пользовательской базы путем портирования эксклюзивов на ПК, Sony анонсировала следующий крупный релиз на ПК — это признанный постапокалиптический зомби-экшен Days Gone, вышедший на PS4 в 2019 году.

Порт Days Gone для PC выйдет уже весной 2021 года. Более точная дата и другие подробности пока не раскрываются.

Еще одно важное объявление касается эксклюзива для PS5 — Gran Turismo 7. И оно не столь радостное: релиз игры отложили до 2022 года из-за пандемии, замедлившей разработку «критически важных элементов». Седьмую номерную часть гоночной серии от Polyphony Digital анонсировали в июне 2020-го и изначально планировали выпустить в первой половине 2021-го.

В одном из сегодняшних интервью с западными изданиями Джим Райан также высказался по поводу дефицита PS5, предупредив, что поставки будут ограниченными вплоть до второй половины года.