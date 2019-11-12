В рамках проекта Project Nightingale компания Google получила доступ к медицинским данным миллионов американцев без уведомления пациентов





Как сообщают осведомлённые источники, компания Google тайно собирала данные о состоянии здоровья миллионов пациентов в 21 штате США. При этом ни пациенты, ни даже доктора не были осведомлены об этом. Сбор данных осуществлялся в рамках проекта Project Nightingale.

Отмечается, что данные, собранные в программе Project Nightingale, включают «результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации, среди прочих категорий, и составляют полную историю болезни, с именами пациентов и датами рождения». При этом около 150 сотрудников Google могли иметь доступ к этим данным. Более того, есть опасения, что некоторые сотрудники Google могли загрузить часть указанных данных.

Вместе с тем, Google сообщает, что, несмотря на всеобщее удивление, для провайдера медицинских услуг общепринятым является обмен высокочувствительными медицинскими записями с техническими работниками в соответствии с подписанными соглашениями. Между Ascension и Google как раз подписано такое соглашение, по условиям которого технологический гигант создаёт инструменты для этой медицинской организации. При этом компания утверждает, что уведомление пациентов об использовании их данных в таких случаях не требуется.

Представитель Google опроверг заявления о том, что компания тайно собирала медицинские записи миллионов американцев. Отмечается, что единственной целью такого соглашения является предоставление услуг медицинской организации. А ранее об этом не сообщалось, так как работа была на очень раннем этапе.

В рамках проекта Project Nightingale компания Google использует данные из системы Ascension для разработки программного обеспечения, которое подбирает индивидуальный уход за пациентами с использованием «продвинутого искусственного интеллекта и машинного обучения». При этом Ascension загрузила данные о пациентах на серверы Google Cloud. При помощи инструмента Patient Search была возможность получения данных об отдельных пациентах.

«На этой странице (пациента, — ред.) содержится полная информация о пациенте, а также заметки о медицинских проблемах пациента, результатах анализов и лекарствах, включая информацию из отсканированных документов».

После появления публикаций в СМИ, компании Ascension и Google подтвердили факт сотрудничества и передачи данных о пациентах. При этом отмечается, что такое сотрудничество полностью соответствует требованиям закона HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Кроме того, полученные данные не используются для каких-либо иных целей помимо предоставления услуг компании Ascension. Также данные о пациентах не могут и не будут сопоставляться с любыми данными пользователей Google.

Отметим, это не первое обвинение Google в несанкционированном доступе к данным пациентов. В 2017 году компанию обвинили в неуместном доступе к сотням тысяч медицинских записей через медицинский центр Чикагского университета. Тогда речь шла о разработке средств машинного обучения, способных «точно прогнозировать медицинские события».

Источник: The Verge