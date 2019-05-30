В самом «сердце» Лондона. 11 июля Microsoft откроет свой первый фирменный магазин в Европе (трехэтажный, площадью 2040 кв. м)

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Компания Microsoft готовится к открытию своего первого розничного магазина в Европе. Он расположится в самом сердце Лондона — на пересечении улиц Риджент-стрит и Оксфорд-стрит, где находятся многие из самых популярных розничных магазинов в мире.

Microsoft арендует для своего флагманского европейского магазина трехэтажное помещение общей площадью в 2040 м2. Примечательно, что магазин Microsoft будет находится неподалеку от знаменитого магазина Apple на Риджент-стрит. Их будут разделять всего несколько магазинов других фирм.

Известно, что кроме огромных витрин, на которых будет представлен широкий ассортимент устройств Microsoft и ее партнеров, планируются огромные видеостены, общественный театр, учебные зоны, где будут проводиться семинары, и даже специальная секция Answer Desk —аналог Apple Genius Bar для бесплатных консультаций и технической поддержки пользователей. Посетители магазина также смогут опробовать самые последние разработки компании, такие как шлем дополненной реальности HoloLens, а также гарнитуры смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality.

Для посетителей лондонский магазин Microsoft откроется 11 июля, так что если планируете оказаться в столице Великобритании в этих числах или позже, то определенно стоит туда заглянуть.

Остается добавить, что ранее аналогичные флагманские розничные магазины Microsoft открыла в Сиднее и Нью-Йорке.

Источник: The Verge