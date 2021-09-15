В сервисе Apple Fitness+ появились групповые занятия и новые тренировки





Apple анонсировала обновление для своего сервиса Fitness+, который был впервые представлен в прошлом году. Пользователям теперь доступны новые тренировки, такие как медитация и пилатес, а также специальные программы для подготовки к зимним видам спорта, например лыжам и сноубордингу.

Также в Fitness+ появятся групповые тренировки. Благодаря функции SharePlay пользователи смогут заниматься спортом со своими друзьями, начав тренировку в iMessage или FaceTime. На экране будет отображаться не только тренер, но и пользователь, с которым вы начали совместное занятие. Кроме того, вы будете видеть вашу статистику и кольца активности, а также получите уведомление, когда ваш коллега закрыл свои кольца активности.

Apple Fitness+ появится в 15 новых странах в этом году. Тренировки будут на английском языке, но можно будет включить субтитры на одном из шести языков.

Источник: The Verge