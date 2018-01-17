Массовая утечка о линейке смартфонов Moto на этот год, модель Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone X

Только вчера мы публиковали изображение смартфона Moto E5, который придет на смену моделям Moto E4 и Moto E4 Plus, вышедшим в июне прошлого года, а сегодня произошла еще одна куда более массовая утечка, охватывающая практически весь модельный ряд смартфонов Moto на этот год. Если быть точным, ресурс Droid Life опубликовал три утечки, касающихся будущих смартфонов Moto, которые указывают на ряд больших перемен в линейке смартфонов бренда.

Итак, несложно догадаться, что хедлайнером модельного ряда смартфонов Moto 2018 года станет модель Moto X5, которая будет очень похожа на iPhone X. По крайней мере, спереди. Как сообщается, устройство получит дисплей диагональю 5,9 дюйма и соотношением сторон 18:9 (2160х1080 пикселей), который будет иметь узкие рамки и точно такой же вырез в верхней части, как у «юбилейного» смартфона купертиновцев. К слову, дактилоскопического датчика нигде не видно, так что либо Moto X5 в этом плане полагается на технологию распознавания лиц (на передней панели можно увидеть сдвоенную камеру), либо же сканер отпечатков пальцев встроен под поверхность дисплея или спрятан под логотип на задней панели.

Другими отличительными особенностями, которые должны продавать Moto X5, выделяя его на фоне остальных, станут сдвоенная основная камера и некая система искусственного интеллекта «smart AI».

Смартфоны Moto Z3 и Z3 Play должны заменить прошлогодние модели Moto Z2 Force и Moto Z2 Play. Как можно видеть, они продолжат идеи предшественников, но получат вытянутые дисплеи с очень узкими рамками по периметру. В обоих случаях дисплеи будут диагональю 6 дюймов и разрешением 2160х1080 пикселей, но без каких-либо вырезов. Дисплеи новинок будут загнуты с двух сторон, так что спереди они будут больше похожи на смартфоны Samsung Galaxy S8.

Само собой, поддержка сменных модулей MotoMods, являющаяся ключевой особенностью линейки, никуда не денется. Более того, для смартфонов линейки выйдет обещанный ранее модуль с поддержкой 5G. Также сообщается о еще одном третьем смартфоне Moto Z 2018 года на чипе Snapdragon 845 и экраном более высокого разрешения.

Вполне вероятно, что у новых смартфонов Moto Z сканер отпечатков пальцев будет спрятан под логотип на задней панели, как у Moto E5, или, опять-таки, расположится под экраном.

Наконец, новые модели средней линейки G6 получат экраны 18:9 с тонкими рамками и корпусы из стекла и металла, при этом некоторые даже сохранять физическую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев (только у G6 Play сканер переедет на тыльную панель под логотип). Конечно же, будут улучшения и по аппаратной части.

Обычный Moto G6 получит дисплей FHD+ диагональю 5,7, SoC Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 12 и 5 Мп и фронтальную 16-мегапиксельную камеру, а также батарею емкостью 3000 мА·ч. Стартовая цена этой модели должна составить $240.

Модель G6 Plus предложит дисплей Full HD+ диагональю 5,93 дюйма, SoC Snapdragon 630, 3, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Набор камер будет такой же, как у Moto G6, а вот емкость батареи немного выше – 3200 мА·ч. Стартовая цена тоже будет выше – $330.

Ну и долгоиграющая модель Moto G6 Play будет выделяться батареей емкостью 4000 мА·ч при экране диагональю 5,7 дюйма и разрешении HD (1280х720 пикселей).

Ожидается, что новые модели Moto G6 могут быть представлены уже на выставке MWC 2018 в следующем месяце, но остальных придется подождать дольше.

Источник: Droid Life (Moto X), (Moto Z), (Moto G)